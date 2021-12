Az ízületek teszik lehetővé, hogy a testünk szilárd vázát alkotó csontokat mozgassuk. Az ízületek rendkívül érzékeny, önálló vérkeringéssel nem rendelkező porcos felszíneinek védelmét fájdalomérző ideghálózat szolgálja - éppen ez a hálózat az, ami "figyelmeztet" minket az ízületek meglétére, hajlamosak lehetünk ugyanis elfeledkezni ezekről.

Az ízületek, bár nagyon ellenállóak és sokat kell bírniuk, hiszen szinte folyamatosan részt vesznek a különféle mozgásokban, könnyen meg is sérülhetnek. A leggyakrabban akkor jelentkezik probléma, amikor egy-egy ízületet túlterhelünk, azaz nagyon sokszor végzünk egy bizonyos mozgást. A teniszkönyök a teniszezők ütési mozdulatáról kapta a nevét, ám nem csak az aktívan sportolókat vagy a fizikai munkát végzőket veszélyezteti. Még irodai dolgozóknál is kialakulhat - a modern élettel összefüggő számítógép-használat, pontosabban az egérrel való kattintás ugyanis éppen olyan terhelésnek teszi ki a kéz, az ujjak ízületeit, mint a könyököt a teniszezés vagy a golfozás. Ennek eredménye az egérujj "becenevű" betegség. A teniszkönyökhöz hasonló betegség akár fizikai terhelés nélkül is kifejlődhet.

A tartós egérhasználat is okozhat ízületi panaszokat. Fotó: iStock

h i r d e t é s

Milyen egyéb tünetekkel jár a teniszkönyök, és hogyan lehet gyógyítani? Itt részletesen elolvashatja!

Teniszkönyökről beszélünk akkor, amikor a könyök felkarcsonti részén, annak külső bütykén csonthártyagyulladás (epikondilitisz) lép fel, és afájdaloma könyök külső felszínén jelentkezik. A túlterhelés következtében az izmok eredésénél csonthártya alatti bevérzés, csonthártyaizgalom és -gyulladás, esetleg úgynevezett csontcsőrképződés is kialakulhat. A teniszkönyök esetében a gyulladás főként azokat az inakat érinti, amelyek kiegyenesítik (feszítik) a csuklót és az ujjakat. A golfkönyök esetében hasonló a helyzet, azzal az eltéréssel, hogy azok az izmok érintettek, amelyek a csuklót és az ujjakat behajlítják. Ekkor a könyök belső bütykének (epikondilitisz mediális) a gyulladásáról van szó, a fájdalom a könyök belső oldalán jelentkezik.

A csonthártyagyulladás első és legfontosabb tünete a fájdalom, mely a feszítő izmokban lép fel. Bármely tevékenység, mely az érintett terület megnyújtását igényli, nagyon fájdalmas lehet. Ez akár a legegyszerűbb, hétköznapi mozdulatokat is ellehetetlenítheti.

A betegségek kezelésének lényege a tehermentesítés: kíméljük az érintett testrészt! A fájdalmat kiváltó mozgás mellett azt a mozdulatot is mellőzni kell, mely a panaszokat okozta. A nem szteroid hatású, helyileg alkalmazott krémek, kenőcsök vagy tapaszok meglepően hamar és szinte teljesen megszüntethetik a fájdalmat és a gyulladást. A vény nélkül kapható, hasonló hatóanyag-tartalmú szájon át szedhető szerek szintén támogathatják a gyógyulást, és csökkenthetik a fájdalmat. Természetesen a kezelés mellett az érintett területek kíméléséről sem szabad elfeledkezni!