Mire utal a térdfájdalom?

"Nagyon régóta fáj a térdem (27 éves vagyok), ha sokat ülök, felálláskor ki kell kattintani, mert különben nem tudok felállni, meg olyan, mintha szúrna benne valami. Térdelni nem is tudok, és a jobb lábam állandóan be van dagadva. Mitől lehet ez, mit javasol?" - kérdezte olvasónk Dr. Megyaszai Márta reumatológus és sport szakorvost.

A doktornő válasza szerint a leírt panaszt okozhatja, többek között,(meniscusok) betegsége, sérülése, és a térdkalács mögötti porc problémája is. "Az utóbbi hátterében a térdkalács nem megfelelő statikája is állhat. De az általam említett 2 eltérés mellett még számos oka lehet panaszának, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy be is van dagadva a térd. A pontos ok csak orvosi vizsgálattal deríthető ki, és a diagnózisnak megfelelően kellene a terápiát is kiválasztani. A szakértő teljes válaszát itt olvashatja el