Meglepő oka lehet a fejfájásnak

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2019. november 19. 13:56 Módosítva: 2020. január 7. 16:47

A krónikus fejfájás már szinte népbetegségnek számít, és bár leggyakrabban a stressz váltja ki, egy másik, meglepő ok is állhat a háttérben. Fövenyesi Krisztina rehabilitációs szakember, mozgásterapeuta szerint az úgynevezett SMS-nyak is előidézheti.

h i r d e t é s

SMS-nyak: a fiatalok betegsége Az SMS-nyak egy mozgásszervi deformitás, amely elsősorban a fiatal generációt érinti. "Kutatások szerint átlagosan napi négy órát töltenek azzal, hogy telefonjuk kijelzőjét nézik. Egy adott pozícióban merevednek meg, ebben a fej- és nyaktartásban előrebiccentik a fejüket, így egy adott ponton megtörik a nyak" - idézi a Híradó.hu Fövenyesi Krisztina szavait. Amellett, hogy a nyaki gerinc ilyen fokú terhelésétől ellapulnak a csigolyák közötti kis korongok, és beindítja a degeneratív folyamatokat, az SMS-nyak egy másik jelentős problémát is okozhat. A tarkó szalagjaira egy bizonyos húzó erő hat, miközben előrebillentjük a fejünket, a szalagok pedig húzódásnak indulnak, és a tarkó alján húzódó szalagok erős stresszhatást váltanak ki. A szervezetünk erre úgy reagál, hogy meg akarja erősíteni azt a pontot, ezért csontot növeszt oda, és egy tüskeszerű kinövést alakít. A túlzott mobilhasználat krónikus fejfájást, izomfájdalmakat, feszüléseket idézhet elő, ami a későbbiekben tovább terjedhet az egész testünkre. A túlzott mobilhasználat miatt SMS-nyak alakul ki, ami fejfájást idézhet elő. Fotó: iStock Hogyan előzhetjük meg a bajt? A jó hír az, hogy Fövenyesi Krisztina szerint az SMS-nyak okozta problémák megelőzhetőek. A mobilhasználattal kapcsolatban figyeljünk arra, hogy az eszközt ne a mellünknél tartva olvassuk, hanem a szemünk magasságában tartsuk, így fejünk marad a maga normális fiziológiás pozíciójában, és a telefonnal alkalmazkodunk hozzá. A térdfájdalom csillapítása Ízületi fájdalmak: melyik gyógyszert válasszam? Az egyik legrejtélyesebb fájdalom: a hasfájás A fejfájás és típusai

Azonban ez a póz sem alkalmas arra, hogy órákat töltsünk benne, hiszen akár vállproblémákhoz is vezethet. A valódi megoldás, ha korlátozzuk a mobiltelefon-használatot, változatos pozíciókban használjuk a készülékünket, és legalább napi 60 percet sportolunk. "Javasolt a nyak átmozgatása, a kocogás, futás, jógázás, súlyzózás, mindegy, hogy mit, csak minél többet és minél változatosabban csináljunk, mert ezek a mozgások azok, amelyekkel a bemerevedést kompenzálni tudjuk, vagy el tudjuk kerülni" - hívta fel a figyelmet a szakember.