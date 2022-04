Meglepő, de ezektől a dolgoktól is fájhat a derekunk

Ha mindennap szűk szoknyát és magas sarkú cipőt viselünk, az igazán csinos tud lenni, ugyanakkor a gerincünk és a derekunk számára nem igazán egészséges. A szűk szoknya ugyanis korlátozza a csípő mozgását, ami terhelheti a gerincet, akárcsak a magas sarkú cipő viselése, amely természetellenes szögbe kényszeríti a lábfejet, és ezáltal extra terhelést ró az alsó háti szakaszra - olvasható a Brightside összeállításában.

A derékfájás igen gyakori dolog. Fotó: Getty Images

Van, amikor az üdítők a "bűnösök"

Sokak számára lehet meglepő, de a cukros, szénsavas üdítőitalok rendszeres fogyasztása nemcsak az extra kalóriák és kilók miatt kerülendő, de a derékfájást is súlyosbíthatja. Megnövelheti ugyanis a vesekövek kialakulásának esélyét, amely a többi között komoly derékfájással is járhat. Emellett a szénsavas üdítők miatt gáz halmozódhat fel az emésztőrendszerben, ami többletterhelést jelenthet a gerincnek, és persze ugyanez igaz az üdítőzés miatt felszaladó plusz kilókra is.

Azok, akik folyamatos stressz alatt állnak, gyakran számolnak be derékfájásról. Ennek az az oka, hogy a stressz állandó izomfeszültséget okoz, ettől pedig fájhat a nyak, a vállak, a hát és a derék is. Kutatások igazolják, hogy a napi szintű jóga, meditáció és relaxálás segíthet enyhíteni ezt a fájdalmat.

Természetesen az sem mindegy, hogy milyen párnán alszunk. Ha túl nagy és túl magas a párna, attól a gerinc természetellenes pozícióba kerül, és extrán terhelődik a nyak és az egész gerincoszlop, amifájdalomkialakulását eredményezheti és hosszú távon alvási problémákhoz is vezethet. Érdemes lehet alacsonyabb párnára váltani, illetve a térdeink alá, vagy közé is párnát helyezni, mikor alszunk, mert ez hozzájárulhat a gerinc tehermentesítéséhez.

A derék- és térdfájósoknak érdemes kerülni a gyakori lépcsőzést is, bármennyire is jó módja ez a mozgásnak, mert súlyosbíthatja a fájdalmaikat. Azok pedig, akik szeretnek az ágyban olvasgatni, jó ha tudják, hogy ezt szinte lehetetlen olyan pózban tenni, ami a gerinc és a derék számára nem jelent plusz terhelést. Ha szeretünk sokat olvasni, érdemes egy olyan széket, fotelt beszerezni, ahol ezt olyan testhelyzetben tehetjük, amely során a gerinc megfelelően meg van támasztva.