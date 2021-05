Ilyen okok állhatnak a visszatérő hasfájás mögött

A hasfájás az egyik leggyakoribb panasz, mely az esetek többségében ártalmatlan. Bajra akkor kell gyanakodni, ha afájdalomerős, illetve, ha vissza-visszatér. A krónikus hasfájás hátterében számtalan ok húzódhat, így a kivizsgálása gyakran sok időt vehet igénybe. Dr. Csemez Imre, az Ultrahangközpont radiológusa a hasi ultrahang jelentőségére hívja fel a figyelmet hasi panaszok esetén.

Bár általában ártalmatlan a hasfájás, előfordulhat, hogy komoly probléma okozza. Fotó: Getty Images

Mi minden okozhat hasfájást?

Szinte nincs is olyan ember, aki ne tapasztalna olykor kisebb-nagyobb mértékű hasfájást. A probléma leggyakrabban az étkezéssel van összefüggésben, hiszen jellemzően akkor fordul elő a panasz, amikor az illető túl gyorsan/hirtelen/sokat eszik, főleg zsírosabb, nehezebb ételekből. Hasi problémákat okozhatnak még különböző nőgyógyászati állapotok, bizonyos táplálékallergiák, autoimmun betegségek, ételintoleranciák is - ilyen esetekben gasztroenterológiai kivizsgálás javasolt. Ezenkívül olyan bélbetegségek gyakori tünete is lehet, mint a Crohn-betegség, azIBS(irritábilis bél szindróma) vagy a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa). Amennyiben a fájdalom éles és a köldök tájékáról a jobb oldali régióba vándorol, úgy felvetődik a vakbélgyulladás gyanúja - ilyenkor azonnali műtét indokolt. Haspuffadás,refluxszintén hasfájást válthat ki, csakúgy, mint a pszichés problémák, a túl sok idegeskedés és a stressz.

További okok a hasfájás hátterében:

Székrekedés;

Vírusfertőzések;

Sérv;

Epekő/vesekő;

Jó-és rosszindulatú daganatok;

Fekély;

Hasnyálmirigy problémák;

Gyulladás.

Látható tehát, hogy hasfájást számtalan probléma generálhat, így fontos kideríteni a mögöttes oko(ka)t, valamint kizárni a súlyos állapotok lehetőségét.

Hasi ultrahanggal közelebb kerülhetünk a megoldáshoz

A hasfájás kivizsgálásának sok esetben fontos része a hasi ultrahang, melynek során pontosabban szemügyre lehet venni az epehólyag, epeutak, máj szerkezetét, a hasnyálmirigyet, lépet, veséket, húgyhólyagot és az összes hasüregben elhelyezkedő szervet. Képet kaphatunk továbbá az itt lévő erekről, azok állapotáról, keringéséről, valamint az oda nem illő képletek is felfedezhetőek (pl. vese-/epekövek, ciszták, daganatok).

Dr. Csemez Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy hasi ultrahang előtt 6 órával már ne egyen a páciens, és előtte lévő nap lehetőség szerint kerülje a túl zsíros és puffasztó ételeket. Tanácsos a vizsgálat előtt sok vizet inni (szénsavmenteset a puffadás elkerülése végett), mivel, ha telt a húgyhólyag, ideálisabban lehet elvégezni a vizsgálatot.