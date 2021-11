Így kezeljük az IBS okozta panaszokat

Gyógyszeres kezelési lehetőségek

Hasi görcsök kezelése másként A gyógyszerek mellett másra is érdemes odafigyelni, hogy múljon a fájdalom. Mit tehetünk még?

Az IBS gyógyszeres kezelése azért nehéz feladat, mert a páciens különböző tüneteire különböző gyógyszerek hatnak, így egyidejűleg több egymástól eltérő hatóanyagú szert kell összehangolni, ráadásul úgy, hogy azok ne irritálják tovább a bélfalat.enyhítésére simaizomgörcs-oldó gyógyszereket írhat fel az orvos. Ezek hatóanyagai legtöbbször a papaverin és a drotaverin. Szükség esetén vény nélkül kapható szerek is alkalmazhatóak, mint például a paracetamol, de ezek szedése előtt is kérjük ki szakorvos véleményét az esetleges mellékhatások vagy más gyógyszerekkel való keresztreakciók miatt. A hasi görcsoldókon kívül IBS esetén szükség lehet még székletfogóra vagy hashajtóra, illetve a beteg szorongása, depressziója esetén antidepresszánsokra is.