Így csökkenthetjük a rák okozta fájdalmat

Ennek a fajta terápiának a kulcsszava a lépcsőzetesség, tehát a gyengébb fájdalomcsillapítóktól az erősebb, morfin típusú készítmények felé való fokozatos haladás.

Első lépcsőfok: nem morfin típusú fájdalomcsillapítók

A rákos fájdalmat enyhítheti a megfelelő gyógyszer

Második lépcsőfok: gyenge, majd erősebb ópioidok

Ezek a szerek lehetnek vény nélkül vagy csak orvosi rendelvényre kapható nem-szteroid gyulladáscsökkentők , amelyek elsősorban a csontfájdalomnál segíthetnek. Ezek közül a legismertebbek a naproxen, az ibuprofen és a paracetamol. A pontos adagolást az orvos határozza meg, még a recept nélkül kapható készítmények szedése esetén is vele egyeztessünk, mielőtt szedni kezdjük a szereket. Azonban arra figyelni kell, hogy már a nem-szteroid gyulladásgátlók is komoly mellékhatásokat okozhatnak: károsítják a nyálkahártyát, így nagyobb dózisban vérzést, fekélyt, gyulladást és egyéb gyomorpanaszokat idézhetnek elő.Az ópioidok a morfin származékai, kábító hatású fájdalomcsillapítóknak is nevezik őket. Ez a meghatározás azonban kicsit félrevezető, hiszen nem váltanak ki a kábítószerekhez hasonló hatást, nem addiktívak, és általában a nagy adagot kapó betegeknél sem okoznak idegrendszeri elváltozást.Ezeket a gyógyszereket háziorvos és onkológus egyaránt felírhatja, és bár kicsit szigorúbb szabályozás vonatkozik ezekre a fajta gyógyszerekre, indokolt esetben nem nehéz hozzájutni. A morfinszármazékokkal történő fájdalomcsillapítás alapelve, hogy nincs felső határ, addig lehet emelni az adagot, amíg szükséges.az első néhány napban, hétben gyakran jelentkezik hányinger, hányás , ez többnyire magától elmúlik. Idegrendszeri mellékhatásokat (aluszékonyság, zavartság, hallucináció) főleg az idősebb betegek tapasztalnak, de miután a szervezet hozzászokott a gyógyszerhez, már nem okoznak gondot. Ópioidok szedése esetén a legkínzóbb mellékhatás a székrekedés, melynek oka, hogy a szer a bélmozgásért felelős idegeket is gátolja. Ezt sok folyadék és rostos étel fogyasztásával és orvos által ajánlott hashajtók szedésével lehet orvosolni.