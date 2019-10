Görcsöl a dereka? Ez segíthet

Miért görcsölhet a derekunk? Hogyan enyhíthetjük a panaszokat? A legfontosabb tudnivalókat dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont fájdalomspecialistája ismertette.

Miért görcsölhet a derekunk?

A legjobb gerinctorna derékfájdalomra - részletek itt!

Az alsó háti szakaszban jelentkező görcs hátterében gyakran csak egy rosszul kivitelezett emelés áll, de okozhatják a panaszokat az izmok, az inak, az ínszalagok, a porckorongok, az izompólya és a csigolya eltérései és sérülései is. Igen gyakori az úgynevezett fascia disztorziós szindróma (FDS) kialakulása is. Emellett bizonyos sportok is vezethetnek görcshöz - például a fociban vagy a golfban a hirtelen és gyakran ismételt elfordulások túlzottan igénybe vehetik az izmokat. A hátizmok sérülékenységét növeli a gyenge hasizomzat, amely máskülönben segítene megtámasztani a hátat. Ráadásul a gyenge és merev izmok könnyebben meg is sérülnek, mint az erős és hajlékonyabb izmok. Néhány komolyabb betegség - például a csigolyacsúszás, a gerincferdülés, a porckorongkopás, az ízületi gyulladás vagy a csigolyarepedés - szintén okozhat ilyen tünetet.

Ahhoz, hogy a szakemberek megállapíthassák, pontosan mi okozza a görcsös derékfájdalmat, ismerniük kell a részleteket: mióta fáj, milyen gyakran jelentkezik a görcs, milyen fokú a fájdalom, és mi vált be eddig afájdalomcsillapítására. Sok esetben a fizikális vizsgálaton túl képalkotó diagnosztikára is szükség van. Törés gyanúja esetén szóba jöhet például a röntgen, az izmok, a szövetek és a porckorongok állapotáról pedig MRI vagy CT-vizsgálattal lehet teljes képet kapni.

Egy egyszerű rándulás, de akár komolyabb probléma is állhat a fájdalom hátterében. Fotó: iStock

Kezelési módszerek

Ha a görcs egy baleset vagy rossz mozdulat következménye, érdemes lehet kipróbálni a hideg-meleg váltott borogatást. A hideg csökkenti a gyulladást, a meleg pedig javítja a véráramlást. Rövid távú deréktáji fájdalomnál beválhatnak a recept nélkül kapható, nem szteroid gyulladáscsökkentők és izomlazítók, amelyek gyorsan segíthetnek a helyzeten. Ám ha tartós vagy visszatérő fájdalomról van szó, akkor nem ajánlott a házi praktikákra bízni egészségünket. Ilyenkor ugyanis már gyulladáscsökkentő injekciókra is szükség lehet, ezekkel azonban még a kínzó, gyakran a mozgást is lehetetlenné tevő fájdalmon is enyhíteni lehet.

Hosszú távon persze az a cél, hogy a kiváltó okot kezeljék. Sok esetben az orvosi akupunktúra és a neurálterápia hozhat eredményt. Ez utóbbi gyakorlatilag egy injekciós kezelésekre épülő rendszer, amellyel nemcsak helyi érzéstelenítés érhető el, hanem egy úgynevezett idegrendszer-áthangoló hatás is. Előnye, hogy jól kombinálható más kezelésekkel, például kollagéninjekció-kúrával, lágylézer-terápiával és funkcionális gyógytornával is.

A kiújulást így előzhetjük meg

Nem garantálható, hogy a hatékony kezelések életünk végéig megszüntetik a görcsös derékfájdalmat, de tudatos életmóddal magunk is sokat tehetünk a kiújulás megelőzéséért. Sokat segít például, ha leadjuk túlsúlyunk egy részét, odafigyelünk a helyes testtartásra, valamint megfelelően kiképzett, alacsony sarkú cipőket viselünk. Mozogjunk rendszeresen, járjunk gyógytornászhoz, tanuljuk meg kezelni a stresszt, illetve kerüljük a túl sok ülést és fekvést. Ezeken kívül pedig próbáljuk megerősíteni a derék izmait is, hogy újra szabad és fájdalommentes életünk lehessen.