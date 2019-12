Ezek a nők vannak veszélyben

még senki sem derítette fel pontosan, de a Loyola kutatói több lehetséges opciót is látnak. Lehetnek olyan gének a szervezetünkben, amelyek egyszerre gyengítenek minket a migrén és a stroke ellenében, de az is lehet, hogy a migréngyógyszerek növelik a stroke esélyét. Emellett még az is előfordulhat, hogy a migrénesek szervezetében több szívbetegséggel kapcsolatos kockázati tényező van. Alacsonyabb például szervezetükben a HDL-koleszterin szintje és magas azon c-reaktív fehérje szintje, amelyből a test gyulladásának mértékét tudjuk gyorsan megállapítani.