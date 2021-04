Derékfájdalom futás után? Ilyen okai lehetnek

Amikor az edzések, a mozgás során túllépünk a határainkon, természetes, hogy érzünk egy kis kényelmetlenséget, fájdalmat a pihenési periódusban. Ha viszont futás után derékfájdalom jelentkezik, annak már érdemes kideríteni az okát. Dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos azt tisztázta, mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Ezért fájhat a derék futás után

Normál esetben a futás nem okoz direkt fájdalmat a hát alsó szakaszán, sőt, tanulmányok szerint a profi atléták, ide értve a futószámokban versenyzőket is, ritkábban tapasztalnak derékfájást, mint egy nem sportoló személy. Bár az is igaz, hogy a futás súlyosbíthatja a már meglévő tüneteket, erősebb izomfájdalmat okozhat, emeléskor, hajoláskor is komolyabbfájdalomjelentkezhet, ha a sportunk a futás. Ugyanakkor vannak olyan okok, amelyek önmagukban is eredményezhetnek futás utáni derékfájdalmat.

Ha futás után derékfájdalom jelentkezik, annak már érdemes kideríteni az okát. Fotó: Getty Images

Hyperlordosis

Ha a gerinc görbülete a has irányába mutat, és ez a görbület a deréknál túl nagy, ágyéki lordosisról (vagy hyperlordosisról) beszélünk. Nagyon gyakran a rossz testtartás miatt alakul ki az a jellegzetes sziluett, amelynek kapcsán a deréki szakasz szinte egy C-betű formáját ölti, a gerinc a has irányába "húzódik", a has pedig kitolódik. Azért is érdemes orvoshoz fordulni a problémával, mert nemcsak az ülő életmód és a mozgásszegénység miatt kialakult testtartás, valamint azelhízásokozhatja a hyperlordosist, de sérülések, strukturális rendellenességek és neuromuszkuláris problémák is. Az esetek nagy részében - amennyiben életmódbeli ok miatt alakul ki az ágyéki lordosis - nem szükséges azt orvosi módszerekkel kezelni, de a mozgásterápia, a gyógytorna elengedhetetlen. Ha pedig az emiatt kialakuló derékfájdalom túl erős, érdemes fizikoterápiás segítséggel és megfelelő életmódprogrammal javítani a tartáson.

Túlterhelés

A rosszul felépített edzés, az üléssel töltött hónapok, évek után hirtelen elkezdett futás, a bemelegítés hiánya mind rizikófaktor. A túlzott fizikai aktivitás miatt ugyanis (a többi között) a hát alsó részén lévő szalagok és izmok túlságosan megnyúlhatnak, akár el is szakadhatnak. Ez fájdalmat, merevséget, görcsöket eredményezhet. Ha ez megtörténik, mindenképpen pihenni kell néhány napig, majd 2-3 hét alatt fokozatosan lehet visszaépíteni a mozgást, kerülve a nehéz súlyok emelgetését és a csavarodással járó mozdulatokat. Szükség esetén a vény nélküli fájdalomcsillapítók is segíthetnek.

Degeneratív porckorongbetegség, porckorongsérv

A degeneratív porckorongbetegség valójában nem egyetlen megbetegedés, hanem az idősödéssel többnyire együtt járó porckorongváltozások összefoglaló neve, amely elsősorban hát-, nyak- és derékfájdalmat eredményezhet. Mivel pedig a futás és más hasonló aktivitás során keletkező rázkódást (a többi között) a porckorongok nyelik el, ha azok meggyengülnek, kevésbé tudják ellátni ezt a funkciót, így ez okozhat a futás után jelentkező hátfájást. Hasonló okok állnak amögött is, ha porckorongsérv kapcsán jelentkezik a fájdalom.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Aki sportoló, az tudja, milyen fájdalom tekinthető az edzés következményének, és melyik mutat túl ezen. Akik azonban csak hobbi szinten sportolnak, esetleg nemrég kezdtek el futni, nem feltétlenül tudják elkülöníteni a különböző típusú fájdalmakat. Arra mindenképpen fel kell figyelni, ha a fájdalom korlátozza a mozgást, ha nem múlik, esetleg romlik, ha kisugárzik bármely más testrészbe - hangsúlyozza dr. Páll Zoltán, hozzátéve, nem lehet eléggé hangsúlyozni az alapos felkészülés, a gondosan felépített edzésterv és futás esetén a megfelelő cipő viselését sem. Ha tehát valaki komoly derékfájdalommal küzd futás után, forduljon orvoshoz, hiszen akár kezelendő probléma is lehet a tünet mögött.