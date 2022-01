Az ülő ember betegsége: ezt kell tudni róla

A megfigyelések szerint az isiász leggyakrabban azokat érinti, akik sokat vannak egyfajta, megerőltető, nem természetes testhelyzetben, például a munkájuk során - sajnos az ülőmunka is ide sorolható. Emellett azonban vannak konkrétabb okok is, amelyek isiászhoz vezethetnek - fogalmaz Dr. Páll Zoltán, a Fájdalom Központ sebésze, traumatológus, sportorvos. A szakember a kiváltó okok mellett a rizikófaktorokra is felhívja a figyelmet.

A láb-, csípő- és derékfájdalommal járó isiász főként a 40 év felettieket érinti.

Fotó: Getty Images

Lehetséges okok az isiász hátterében

A kutatások szerint ez az isiász leggyakoribb kiváltó oka, ugyanis az ágyéki (deréktáji) porckorongsérv összenyom egy vagy több gerincvelői ideggyököt, amelyek az ülőideget alkotják. Így kialakulhat közvetlen kompresszió és gyulladás is. A közvetlen nyomás vagy kompresszió azt jelenti, hogy az adott ágyéki porckorong kidudorodik és nyomja az ideget, de az is előfordulhat, hogy a porckorongból kiszivárgó savas hatású anyag gyulladást okoz, és irritálja az ülőideg körüli területet. Az így megjelenő fájdalom érintheti csak az egyik vagy akár mindkét lábat is.