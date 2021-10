A derékfájdalom ront a legtöbbet az életminőségen

Az életminőséget leggyakrabban befolyásoló gerincpanaszok oka rendszerint összetett: különféle elváltozások, például gerincmeszesedés, kisízületi kopás, porckorongkopás, esetleg porckorong-előboltosulás vagy -sérv, izomerőegyensúly-megbomlás együttes jelenléte válthatja ki azokat. A mozgásszervi panaszok - amelyek között a derékfájdalom a legelterjedtebb - okozta kellemetlenséget életünk során legalább 80 százalékos eséllyel tapasztaljuk meg.

A gerincet érintő fájdalmak kialakulásának kockázatát egyaránt növelheti a súlyfelesleg, a rossz testtartás, az alsó végtagok nem megfelelő terhelése, a lúdtalp, az X-láb, a mozgásszegény életmód, valamint az ülőmunka is. Az is előfordulhat, például a sportolók körében, hogy kóros mozgásminták miatt, túlzott igénybevétel következtében jelentkeznek fájdalmak, de magasabb a rizikó a nagy fizikai megterheléssel járó munkát végzőknél is.

Sokan küzdenek derékfájdalommal. Fotó: Getty Images

Mivel sokféle alaphelyzet okozhatja a fájdalmat, minden esetet komplexen kell vizsgálni. A reumatológus szakorvos szerint elsődleges annak eldöntése, hogy a panaszok mögött felmerül-e specifikus kórkép, például immuneredetű gyulladás, fertőzés, tumor vagy más, speciális kezelést igénylő betegség gyanúja. Ezek szerencsére igen ritkák - ilyenkor egyébként afájdalominkább nyugalmi állapotban, terheléssel nem járó élethelyzetben jelentkezik.

"A krónikus gerinc- vagy derékfájdalmak hátterében túlnyomó többségében nem specifikus kórképek, hanem a gerinc degeneratív elváltozásai állnak, amik az életkor előrehaladtával természetes módon megjelennek. Ilyen a porckorongkopás, a csigolyák elmeszesedése, a kötőszövetek, tehát az izmok, a szalagok rugalmatlansága vagy épp feszülése. Sok páciens képalkotó vizsgálatot sürget, a szakmai ajánlások szerint azonban ezekben az esetekben ez nem feltétlenül szükséges, vagy legalábbis halasztható. Heves panaszok esetén szükség lehet rövid ideig fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, izomlazító gyógyszerek használatára, de hosszú távon sokkal fontosabb, hogy törekedjünk a megfelelő testtartás visszaállításával a gerinc alkotóelemeinek optimális terhelését elérni" - fogalmazott Dr. Mihola Dóra, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő reumatológus szakorvosa.

A szakember hozzátette, hogy már fiatalabb életkorban, enyhébb eltérések esetében sem ritka a tartósan fennálló gerincpanasz. A pandémiás időszakban sokan kényszerültek home office-ban otthonról, nem megfelelően kialakított munkaállomásokon dolgozni, ezzel kapcsolatban a derékfájdalom miatt orvosi rendeléseken jelentkezők száma is megnőtt.

Mozgásterápia és talpbetét

A gyógytorna jelentőségét a gerincfájdalom kezelésben legtöbbször alábecsülik. Azt is nehéz elfogadni, hogy a kezelés esetenként hosszadalmas, hiszen az évek alatt berögzült rossz szokásokat olykor sokáig tart levetkőzni. A rehabilitáció során gyógytornával, masszázzsal, fizikoterápiás eszközös kezelésekkel a legtöbb esetben jelentősen lehet javítani a mozgásfunkciókon, és a fájdalom csökkenthető, akár teljesen megszüntethető. Ideális esetben a célirányos mozgásterápiát egyénileg a gyógytornász állítja össze, amit a páciens elsajátít és aztán rendszeresen végez otthonában is. Emellett az ortopédiai eltérések korrekciójára is szükség lehet, ebben segíthet a talpbetét, az ortopéd cipő viselése is. Ha azonban a fájdalom nem múlik, kialakulhat egy krónikus fájdalomzavar, ami már sokkal összetettebb, pszichoszociális vonzatokkal járó probléma, hiszen alvászavarokat, szorongást, depressziót, elszigetelődést okozhat. A kezelésben ilyenkor pszichológus, pszichiáter bevonására is szükség van.

"Több, világszinten elismert technika létezik a gerincet érintő fájdalmak csillapítására. A panaszoktól és az egyéntől is függ, hogy a gyógytornaprogram mellett milyen egyéb technikák alkalmazását végezzük. Ezek lehetnek fizikoterápiás eljárások, például ultrahang, lézer, vagy különböző lágyrészkezelési technikák, manuálterápia. Vannak kiegészítő kezelések is, ilyen a kinesiotape, a köpöly, a masszázspisztoly vagy az egyik legismertebb terápiás eljárás, a McKenzie-féle Mechanikai Diagnózis és Terápia módszere" - mondta Kocsis Kata gyógytornász-fizioterapeuta.

A gyógytornász szerint fontos lenne - panaszoktól függetlenül -, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a helyes testtartás elsajátítására és a gerinc körüli izmok szakszerű erősítésére, hiszen így sok fájdalomtól megkímélhetnénk magunkat, és akár a porckorongsérv kialakulását is megelőzhetnénk.

A gyógytorna nem csupán torna

Ha valaki gyógytornász segítségével szeretne megszabadulni a különféle fájdalmaktól, előbb egy gyógytornász által végzett funkcionális vizsgálaton szükséges részt vennie, hogy minél komplexebb képet kapjanak az adott problémáról. Ezután személyre szabott gyakorlatsor megtanulása következik, ami mindig illeszkedik a páciens adott erőnlétéhez, fizikumához, céljaihoz. Sokan legyintenek a gyógytornára, pedig ez nem csupán egy torna: segít a fájdalomcsillapításban, az állóképesség növelésében, a testsúly normalizációban, az egyensúly- és koordináció javításában, de akár sportolók versenyfelkészítésében is.

"Nagyon fontos a páciensek edukációja, hiszen nem tudunk velük a nap 24 órájában ott lenni. Ismerniük kell az adott sérülésük, problémájuk hátterét, hogy megértsék, átlássák az ok-okozati összefüggéseket, hogy mit miért is kérünk tőlük a rehabilitációjuk során. Így nemcsak a közös munka válik gördülékenyebbé, hanem a gyógyulás ideje is lecsökkenhet" - magyarázta a gyógytornász.