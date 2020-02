A bordaközi fájdalom okai

2018. február 22.

A bordaközi fájdalom az esetek jelentős részében izomhúzódásnak tudható be, bár jó néhány más ok is állhat a kínzó érzés mögött.

A bordaközi izmok különböző rétegei a bordákhoz tapadnak és fontos szerepet töltenek be a mellkas felépítésében, a légzésben. Ezek az izmok - a többihez hasonlóan - megcsavarodhatnak, feszülhetnek, megnyúlhatnak, elszakadhatnak, a sérülések pedig különböző tüneteket okozhatnak: éles fájdalmat a hát felső részében, a bordákban,

szúró, hirtelen fájdalmat, amely jellemzően a hátat vagy mellkast ért ütés után jelentkezik,

egyre erősödő fájdalmat olyan ismétlődő mozgások után, mint az úszás, az evezés vagy más fizikai tevékenység,

feszülést, merevséget, esetleg görcsöt a hát felső részén lévő izmokban,

köhögéskor, tüsszentéskor, mély levegővételkor fokozódó fájdalmat,

érzékenységet a bordák területén. Afájdalomleggyakoribb okai a konkrét, például sport közben szerzett sérülések Gyakori oka a sportsérülés A bordaközi izom sérülésének leggyakoribb okai között lehetnek a konkrét sérülések, amelyek például sportolás közben vagy akár egy autóbalesetben keletkezhetnek. - Nem ritkán a sportolás közben végzett helytelen mozdulat vagy rendszeresen végzett mozdulatsor okozza a fájdalmat, főként táncosoknál, súlyemelőknél, golfozóknál, teniszezőknél. Utóbbiak gyakran egy túl erős törzscsavarás kapcsán szereznek sérüléseket. Azoknál, akik valamiért túl hosszú ideig nyújtózkodnak a karjukkal a fejük fölé, például szobafestőknél, szintén előfordul a bordaközi izomhúzódás - hangsúlyozza Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr. Fontos az orvosi vizsgálat A hát felső része ritkábban sérül meg, mert viszonylag kevésbé mobil. A hirtelen behatások (például autóbaleset, ütés, rúgás) és a hosszú távon fenntartott rossz testtartás természetesen okozhatnak fájdalmat, de tisztában kell lenni vele, hogy más betegségek is állhatnak a tünetek mögött. Az orvosi vizsgálat azért is elengedhetetlen, mert ki kell zárni például a mellhártyagyulladást, az idegi és a szív eredetű (angina, kezdődő szívizom infarktus) és egyéb (herpes zoster) fájdalmakat. Ha azonban kiderül, hogy mégis a bordákból ered a fájdalom, ám nem izomhúzódásról, hanem törésről van szó, akkor jellemző az éles, lokális fájdalom, az extrém érzékenység az érintésre és a légszomj. Ha nem segítenek a házi megoldások Ha az enyhénél erősebb a fájdalom, és nem múlik néhány nap alatt, akadályozza a mindennapi tevékenységet vagy az alvást, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A szakértő fizikális vizsgálattal, kikérdezéssel, és ha szükséges, képalkotó diagnosztikai módszerekkel kideríti, hogy valóban izomsérülés okozza-e a mellkastájon jelentkező fájdalmat. - Ha a házi módszerek, mint a jegelés és a vény nélküli fájdalomcsillapítók nem hoznak eredményt, vagy komolyabb, gyorsabb javulást szeretnénk elérni, akkor első lépésként érdemes megpróbálkozni a helyi célzott injekcióval. A fájdalom enyhülését követően javasolt a kíméletes gyógytorna és gyógymasszázs, valamint a fizikoterápiás kezelések - hangsúlyozza dr. Arnold Dénes Arnold. Mit kell tudni az ibuprofenről? Természetes módszerekkel a torokfájás ellen Bajt jelez a borda alatti fájdalom Az egyik legrejtélyesebb fájdalom: a hasfájás

A gyógytornának azért is van kiemelt szerepe, mert fontos megtanulni a bordaközi izmokat igénybe vevő aktivitások előtti bemelegítést és a megfelelő levezetést, nyújtást. Ezzel a problémával azonban türelmesnek kell lenni: az izomsérülések regenerálódása akár több hét is lehet, amely alatt kerülendő a megterhelő fizikai aktivitás. A későbbiekben pedig döntő szerepű a megfelelő életmód. Forrás: Budai Fájdalomközpont