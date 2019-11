Tudta, hogy az ország első természetvédelmi területe Debrecenben van? A védett Nagyerdőben már eddig is számos turistaattrakcióra bukkanhattunk, most viszont tovább bővül a fantasztikus kínálat - a természet megóvása ugyanakkor továbbra is elsődleges a beruházóknak.

A legújabb fejlesztés nyomán elképesztő látványt nyújt majd a 2020-ra megújuló debreceni strandfürdő. Egyedi kialakítású új épületei, medencéi semmihez sem hasonlítható élménnyel fogják gazdagítani az odalátogatókat. Az új attrakciók ráadásul a debreceni belvárostól alig tízpercnyi távolságra épülnek - hisz a Nagyerdő autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető.

Korábban már elkészült itt a stadion, a Ködszínház, a parkerdő és a Békás-tó is - most ehhez a fejlesztési lánchoz kapcsolódik majd a felépülő fürdőlétesítmény is.

Ezt megelőzően a Nagyerdőben már kiépültek az Aquaticum Debrecen további, magas színvonalú vizes létesítményei. Sőt az átjárás is biztosított lesz ezekbe a meglévő fürdőegységekbe az új élményparkból. Így a fürdővendégek kombinált jegytípusokkal átjárhatnak az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőbe, az Aquaticum Termálfürdőbe és az Aquaticum Szaunavilágba.

A legérdekesebb fejlesztés

A strandfürdő legérdekesebb fejlesztése alighanem egy 3 emeletes központi fürdőépület lesz. Ennek tetején, a 12 méteres magasságban elnyúló napozóteraszon pihenőmedencéket alakítanak ki vízibárokkal. A relaxációs medencék egyike igazán különleges lesz: az alja átlátszó, innen így az alsóbb szintre, a 4 méteres ugrómedencére lehet majd lelátni. De a Nagyerdőre is csodálatos panoráma nyílik majd. Ha valaki nemcsak lenézni akar, hanem lejutni is az alsóbb élményszintre, akkor különleges módot találhat erre a lépcsőn és a liften kívül: egyszerűen "lecsúszhat".

Innen indulnak ugyanis a kalandmedencében landoló csúszdák is, melyek csöveit a tartószerkezetbe rejtik el: így ezek belülről igazi élményt nyújtanak a csúszóknak. A kalandosan tekergő csúszdák bizonyos szakaszai azért átlátszók lesznek, így néhány helyen látni lehet kívülről az egyes élményszintek között elsuhanó csúszdázókat.

Összesen négy csúszda épül az új nagy fürdőépületen belül, amely a nagyerdei beruházások egyik szimbólumává válhat a jövőben: "feketelyuk csúszda", gumigyűrűs gömbcsúszda, UFO- és aquatube-csúszda.

Különleges élményt nyújt majd az ugrómedence, amelynek 200 négyzetmétert foglal majd el. Ide akár 4,7 méter magasságból is fejest lehet majd ugrani - a megfelelő feltételeket azonban ehhez be kell majd tartaniuk a fürdőzőknek. És persze a fenntartó-üzemeltető is gondoskodik majd a szükséges felügyeletről, miközben 1 és 3 méter magasságból végrehajtott ugrásokra is megteremtik a lehetőségeket.

Nagyobb távokat is A sportvilág a komolyabb távokat teljesíteni kívánó úszókat és a kezdőket is várja majd. A "profik" 50 és 30 méteres úszópályákat próbálhatnak ki, a kezdők pedig melegvizes tanulómedencében mérhetik fel képességeiket. A főépületben ezen kívül lesz élménybarlang és élménymedence, amely úszó akadálypályával, mászófallal és pool-bárral várja a vendégeket. (Mint említettük, a főépületben termál és relaxmedencék is lesznek.)

Az épületek egyes falait különleges anyagokból húzzák majd fel, így lehetővé válik, hogy az élményszintek közötti falak egy részét állandó vízfüggöny borítsa majd be. (A "vízfátyolos" falak speciális átlátszó anyagból készülnek, amelyeken vízpermet fut majd végig.) Három, egyenként 12 méter magas élő zöldfal is díszíti majd az épületet.

Minderről meggyőződhetünk egy 3D-s animáción is.

5700 négyzetméter vízfelületet

Az Aquaticum Spa nagyerdei létesítményeiben már eddig is számos érdekes és mozgalmas szolgáltatással találkozhattak a látogatók: fedett élményfürdővel, termálfürdővel, szaunavilággal, illetve wellness- és gyermekprogramokkal. Az új fejlesztések révén ugyanakkor még újabb szolgáltatások és élmények várják majd a fürdőzőket az Aquaticum Debrecen Strandon.

Másfélszer annyi vízfelülettel és az eddigi hat helyett 15 új, változatos funkciójú medencével épül ugyanis újjá a debreceni strand. A 8,5 milliárdos beruházásban innovatív megoldásokat alkalmaznak majd. Több funkciót és szolgáltatást fognak egyesíteni magukban az új létesítmények. A régi strand helyén felépülő vizes élménypark 2020-ban fogadhatja a vendégeket. Az új strand összesen 5700 négyzetméter vízfelületet kínál majd a korábbi 3664 négyzetméter helyett.

A különleges attrakciókat tartalmazó, többgenerációs vizes élménypark minden korosztály számára kínál majd valamilyen érdekességet. A fejlesztések között így például lesz több gyógymedence (egy a központi, 3 emeletes épületben) és egy enyhe sodrású, 1,2 méteres mélységű "lassú folyó" is. A központi épületen kívül is lesz két gyógymedence, ezek az egészségüket megőrizni akaró, illetve gyógyulásra váró vendégeket fogadják majd.

Gyermekvilág mászható fával

A strand északi oldalán alakítják ki a "gyermekvilágot". Ez ma már elengedhetetlen egy modern fürdőnek, így a családdal érkezők egy 40 centi mélységű pancsolóval, spriccelőkkel, hullám-, illetve kalandmedencével találkozhatnak majd a nagyerdei fürdőben. A kalandmedence fő látványossága egy tölgyfa mászókavilág lesz majd. Két családi csúszdát is kialakítanak itt, valamint ennek közelében az animációs programok és foglalkoztató előadások számára színpadot is emelnek.

A gyerekövezetben lesz:

egy 0-3 éves korú kicsiknek kialakított medence, egy spray-park a már említett fával, amit Robinson-fának is neveznek,

továbbá egy 8-12 éveseknek kialakított léghajó-kikötő, illetve egy hullámmedence is.

Rossz időre, illetve a pihenni vágyó szülőkre egyaránt gondoltak a tervezők: a vizes élményparkban lesz ugyanis fedett gyerekfoglalkoztató is.