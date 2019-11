A legjobb nagyvárosok listája

A Timeout összegyűjtötte a 32 legérdekesebb nagyvárost, amelyet a turistáknak érdemes lesz meglátogatniuk. Bár elsősorban gasztronómiai, turisztikai és szórakozási lehetőségeik, illetve a helyi lakosok jókedve és vendégszeretete alapján kerülhettek fel a nyüzsgő metropoliszok a listára, felfért a híresen stresszes New York, vagy Párizs is, ahol évente közel egy hónapot töltenek másnaposan a lakosok. Világszerte 15 ezer ember töltött ki egy kérdőívet, amely alapján rangsorolták, hogy melyek a legérdekesebb városok. Ezek közül válogattunk néhányat!

Isztambul

Az isztambuli lakosok büszkék sokszínű és egyedülálló műemlékeket őrző nagyvárosukra, bár a felmérés szerint nem olyan boldogok benne: kevesebb mint felük érezte magát boldognak a kitöltést megelőző napon.

Szingapúr

A szingapúriak elsősorban nem a kulturális pezsgését emelték ki a nagyvárosnak, sokkal inkább a biztonságát. Az itt élők szerint egyedülálló élményt nyújt egy éjszakai séta a belvárosban.

Szingapúr éjszakai élete egyedülálló élményt nyújt

Boston

Bostonban kimondottan drága a lakhatás, és az éjszakai életét sem értékelték túl magasra. Az eredmények szerint a lakosok mégis nagyon boldogok itt, és majdnem minden második ember névről ismeri a szomszédait!

Dubai

Bár Dubai kapcsán nem kimondottan a magas munkamorál juthat elsőként eszünkbe, a listán szereplő városok közül itt a leghosszabb az átlagos munkahét 46 órával. A város egyedülálló pezsgése mégis sokakat magával ragadhat.

Sydney

A válaszadók szerint a város nem bővelkedik kiváló éttermekben és tennivalókban, viszont az itt lakók kimondottan egészséges életet élnek. 66 százalékuk legalább egyszer sportolt az elmúlt héten, 38 százalékuk pedig azt állította, hogy még soha nem használt semmilyen kábítószert. Szeretik viszont a vodkát, amelyből világviszonylatban is a legtöbb fogy ebben a városban.

Sydney lakossága kimondottan egészséges életmódot él

Miami

Miami pezsgése rengeteg embert vonz a városba, éttermeit is sokat dicsérték az itt élők. Sokat szidták azonban a tömegközlekedést: a válaszadók 52 százaléka elégedetlen vele, ami a listán szereplő országok közül a legmagasabb arány.

Moszkva

Bár az itt élők nem tartják kimondottan barátságos városnak, Moszkva népszerűségét a pezsgő éjszakai élet adja. Ezt pedig nem csak a turisták élvezik ki: a felmérés szerint a helyi lakosok rendszeresen jóval éjfél után kerülnek csak ágyba. A listán szereplő városok közül itt szövődik a legtöbb munkahelyi románc.

Bangkok

Bangkok a street food Mekkája, világviszonylatban is itt étkeznek a legtöbben utcai árusoknál - átlagosan évente 42 alkalommal.

Zürich

A svájci város aktív életmódjáról vált híressé, Melbourne mellett holtversenyben végeztek a legtöbbet sportoló lakosok versenyén.

Berlin

A berlini emberek jó kapcsolatot ápolnak a szomszédaikkal: 83 százalékuk név szerint ismeri a mellettük lakókat, ez az 55 százalékos világátlaghoz viszonyítva kiemelkedően magas. Nem csoda, hogy a német fővárosban csak kevesen érzik magányosnak magukat.

A berlini lakosok vendégszeretőek és jó kapcsolatot ápolnak szomszédaikkal

Párizs

Párizsban tudnak élni: ebben a városban szexelnek a legtöbbet a világon, és a kulturális élet is az egyik legmagasabb értékelést kapta. Viszont a macskajaj is itt gyötri az embereket legnagyobb arányban: a helyi lakosok évente majdnem egy egész hónapot töltenek másnaposan.

New York

A várost a harmadik legnagyszerűbbnek választották meg, illetve a világ legjobb éjszakai élete és második legjobb kulturális élete címet is elnyerhette a listán. Ezt a várost akarják a legtöbben meglátogatni világviszonylatban is. Zsúfoltsága és a nagy fluktuáció miatt azonban nehéz barátokat találni, és az egyik legstresszesebbnek is tartják.

Chicago

A lista első helyére is az USA egyik nagyvárosa, Chicago került. Gasztronómiai felhozatala, kulturális élete, megfizethetősége és lakosainak boldogsága alapján is a legjobb értékeket érte el a város.