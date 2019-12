10 hely, ahová adventkor érdemes elmenni

Prága, Csehország

Csehország fővárosa, amelyet száztornyú városként, arany városként, vagy a városok királynőjeként is emlegetnek, télen, az adventi időszakban a legszebb. Az ünnepi fényekben fürdő történelmi központja még akkor is utánozhatatlan hangulatot áraszt, ha nem borítja finom hóréteg. Tegyünk egy kellemes sétát a Károly-hídon, járjuk be a Hradzsin-negyedet, ahol egyébként a Szent Vitus-székesegyház és a híres író, Franz Kafka háza is áll, és ne felejtsük el megkóstolni a csehek nemzeti ételét, a knédlit.

A hóval borított Károly-híd. Fotó: iStock

Bled, Szlovénia

Szlovéniában a telek hidegek és sok havat hoznak, így a karácsonyi készülés jegyében nem is választhatnánk jobb úti célt magunknak nyugati szomszédunknál. Sokan utaznak Bledbe, hogy lássák a város fő látványosságát, a Bledi-tavat, nem véletlenül: a jeges kékben pompázó víztükröt övező hegyek ilyenkor fehér ruhába öltöznek, csakúgy, mint a közepén kis ékszerdobozként megbújó sziget, rajta a Szűz Mária búcsújáró templommal. Remek program, ha körbesétáljuk a tavat, és amennyiben kellően hideg van, akár még korcsolyázhatunk is rajta.

A Bledi-tó télen. Fotó: iStock

New York, Egyesült Államok

Bár jóval többet kell utaznunk, mégis megéri ellátogatni az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városába adventkor. Kevés olyan hely van ugyanis a világon, ahol látványosabban készülnek az ünnepre, mint New Yorkban. A Rockefeller Centernél álló óriási karácsonyfa és jégpálya, a számtalan karácsonyi vásár és az ünnepi díszektől roskadozó Fifth Avenue még a legádázabb karácsonyellenes embert is elvarázsolja.

Ilyen gyönyörű szokott lenni a Rockefeller Center karácsonyfája. Fotó: iStock

Lappföld, Finnország

Lappföld az igazi Mikulás, Joulupukki otthona, így nem hagyhattuk ki a felsorolásból. A vidék fővárosában, Rovaniemiben és környékén szinte minden a piros ruhás szakállasról szól: ellátogathatunk a műhelyébe a szorgos kis manókhoz, a postahivatalban pedig megnézhetjük a világ különböző tájairól érkező leveleket, amelyekben gyerekek szedik listába hőn áhított ajándékaikat. Lappföldön egyébként természetesen a táj is gyönyörű, a végtelen hómezőkön remekül lehet szánkózni, hógolyózni, hóembert építeni vagy sétálni.

Épp megy le a nap a Mikulás otthonában. Fotó: iStock

Plitvicei-tavak, Horvátország

Európa egyik legszebb természeti látványossága a Plitvicei-tavak, egy 18 tóból és 92 vízesésből álló tórendszer, amely egy völgyben terül el, erdős hegyek ölelésében. Képzeljük el, milyen csodálatos kép tárulhat elénk, ha mindezt télen, egy kiadós hóesés után figyelhetjük meg! A festői panoráma mellett még egy okból érdemes éppen a hideg évszakban ellátogatni ide: ilyenkor sokkal kevesebb a turista, a nyári zsivajtól és tömegtől mentesen pedig teljes nyugalomban adhatjuk át magunkat az élménynek.

Fehér ruhában még szebbek a Plitvicei-tavak. Fotó: iStock

Hallstatt, Ausztria

Ha tél- és karácsonyimádók vagyunk, az adventi időszakban Hallstattban a helyünk. A piciny település a magyarok számára sincs elérhetetlen távolságban, és ha elég korán indulunk, akár egy nap is elég lehet a felfedezésére. Ausztria ezen vidékén a telek szinte mindig hidegek, és a hó sem hiányozhat, nem meglepő, ha az utcákon sétálva úgy érezzük, mesevilágba csöppentünk. A jellegzetes stílusú, színes házak úgy festenek, mintha mézeskalácsból formázták volna őket! Barangolásaink során ne felejtsük el megnézni a Hallstatti-tavat, valamint a több ezer éves sóbányát sem.

Hallstatt, az osztrák mesevilág. Fotó: iStock

Bécs, Ausztria

Bécs az egyik legnépszerűbb adventi úti cél, ám korántsem csupán a karácsonyi vásár miatt érdemes ellátogatni Ausztria fővárosába. Ha letudtuk a kötelező sétát a különféle díszek, kézműves finomságok és kozmetikumok között, ejtsük útba a városháza előtti jégpályát és korcsolyázzunk egy órát; csodáljuk meg a barokk stílusú schönbrunni kastélyt, ahol egyébként Sissi, Magyarország egykori királynéja is élt; vagy üljünk be valamelyik kávézóba, és figyeljük az utca ünnepi nyüzsgését egy szelet finom Sacher-torta társaságában. Ami pedig a legjobb, hogy Budapestről autóval, vonattal nagyjából két és fél óra alatt Bécsben lehetünk.

Bécsben nem csak az adventi vásár lehet érdekes. Fotó: iStock

Zakopáne, Lengyelország

A Magas-Tátra egyik rusztikus gyöngyszeme Zakopáne, amelyet decembertől már többnyire hó takar. A város kicsi és barátságos, az utcákon lovasszánok suhannak el, az óriási fagerendákból készült házak pedig szinte roskadoznak az ünnepi díszektől. A környéken a természet is lélegzetelállító: érdemes felvonóval felmenni a Gubalowka-hegyre, ahol ugyan számíthatunk némi zsúfoltságra a sípályák miatt, a panoráma miatt megéri elviselni a tömeget. Ha túrázni szeretnénk, menjünk tovább a Kasprowy-csúcsra, itt a zord, érintetlen Tátra csodáiban gyönyörködhetünk.

Zakopáne a Tátra ölelésében. Fotó: iStock

Brugge, Belgium

Észak Velencéjének is nevezik a belgiumi Brugge-t, ami mostanra legalább akkora népszerűségnek örvend, mint a főváros, Brüsszel. Csatornáival, hídjaival, a vízpartra épült házaival valóban hasonlít az olasz városra, advent idején pedig különösen szép látványt nyújt, főleg akkor, ha egy kiadós havazás után vesszük errefelé az irányt. Brugge-ben érdemes felkeresni az egész évben nyitva tartó karácsonyi boltot, a Kathe-Wolfhart-üzletek egyikét, és magától értetődő, hogy jártunkban-keltünkben kiadós mennyiségű csokoládét is ennünk kell - a belgák ugyanis nagyon értenek ehhez az édességhez.

Brugge, Észak Velencéje. Fotó: iStock

Lillafüred, Magyarország

Nehéz a választás, ha a legszebb belföldi úti célt szeretnénk ajánlani advent idejére, hiszen rengeteg festői vidéke van Magyarországnak. Lillafüred azért lehet különleges, mert van egy csodaszép tava, itt található hazánk legmagasabb vízesése, a környező hegyekben pedig remek túrákat lehet tenni. Sokak kedvence egyébként az erdei vasút is, amelyre a legjobb akkor felszállni, ha leesett a hó: a Bükk egészen más arcát mutatja ilyenkor.