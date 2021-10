Időről időre bárki lehet szétszórt és feledékeny. Előfordulhat, hogy elfelejtjük, miért indultunk el a lakás egyik pontjáról a másikra, esetleg nem jut eszünkbe egy régi ismerős neve egy beszélgetés során. Életkortól függetlenül bármikor megeshet, hogy átmenetileg cserben hagy a memóriánk, ezzel együtt a korral járó kognitív változások miatt gyakoribbá válhat a kellemetlen probléma, ami hosszú távon meglehetősen frusztráló az érintettek számára, illetve akár kóros elváltozásokra hívhatja fel a figyelmet. Mindazonáltal néhány egyszerű praktikával sokat tehetünk azért, hogy formában tartsuk elménket, fenntartva az egészséges agyműködést.

Ép testben ép elme

A rendszeres testmozgás számos előnnyel jár egészségünkre nézve, és agyunk sem jelent kivételt ez alól. A fizikai aktivitás támogatja az agy vérellátását, továbbá erősíti az új agysejtek és idegkapcsolatok képződését. Ezen felül csökkenti a vérnyomást, a koleszterinszintet, segíti a vércukorszint szabályozását, valamint enyhíti a mentális stressz hatásait, így összességében nemcsak izmainkat és állóképességünket edzi, hanem mentális állapotunk is profitál belőle. Legyen szó akár sportról, házkörüli munkákról vagy az unokákkal való játékról, megannyi hasznos és élvezetes mozgásformát találhatunk a mindennapokban, amelyek megemelik pulzusunkat.

Együnk úgy, mint a franciák és az olaszok

Talán nem is gondolnánk, de az egészséges kognitív funkciókban nagy szerepe van a táplálkozásnak is. Egyre több tudományos kutatás igazolja például a mediterrán diéta ilyen irányú pozitív hatásait. Az étrend alapjait a növényi eredetű élelmiszerek, teljes kiőrlésű gabonák, halak és egészséges zsírsavak jelentik, háttérbe szorítva például a vörös húsokat és a sót. Emellett egyes tanulmányok a mediterrán és a magas vérnyomás kezelésére kialakított DASH-diéta egyfajta hibridjeként létrehozott MIND-diéta agyvédő szerepére hívják fel a figyelmet.

Maradjunk mentálisan aktívak

Ha már a testmozgás kapcsán említettük az izmokat, érdemes arról is szót ejteni, hogy agyműködésünk is hasonló az izmainkhoz: ha nem használjuk, idővel elkezd gyengülni. A keresztrejtvényektől a kártyajátékokon át az olvasásig számos hobbi közül válogathatunk, amelyek rendszeres munkára bírják az elménket. Sőt, minél többféle aktivitást próbálunk ki, hatékonyságuk is annál jobb lesz. Egyszersmind sok elfoglaltság apropót kínálhat arra, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal, barátainkkal, rokonainkkal. Márpedig az aktív szociális élet rendkívül fontos szerepet játszik a hangulati zavarok és a stressz megelőzésében, kezelésében, ennél fogva gondolkodásunkat, memóriánkat is védi.

