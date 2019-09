Szeplő, öregségi folt: így tüntessük el házilag!

Hiperpigmentáció A pigmentáció leggyakoribb fajtái a napfoltok és az öregségi foltok formájában jelentkeznek. Mi okozza és hogyan kezelhető?

Citromlé

Ricinusolaj

A joghurtos arcpakolás csodákat tesz

Kurkuma

Író és joghurt

A citromlé világosító hatása régóta ismert, ugyanakkor a benne található savaknak köszönhetően a bőrünk puhább, simább, egyenletesebb is lesz. Egyszerűen dörzsöljük be a bőrünket egy félbevágott citrommal, majd húsz perc elteltével öblítsük le langyos vízzel. Ha nagyon érzékeny a bőrünk, higítsuk a citromlevet rózsavízzel. A citrom kifacsart levét cukorral vagy sóval is keverhetjük, ez a paszta nagyon hatékony, puhító hatású bőrradír.A ricinusolajnak számos pozitív hatása van az egészségünkre, illetve a szépségünkre, többek között serkenti a haj és a szempillák növekedését, de nagyszerű arctisztító is egyben. Gyógyító és tonizáló hatásának köszönhetően a sötétebb foltok ellen is alkalmazható . Egyszerűen masszírozzuk be az érintett területbe, majd hagyjuk hatni legalább egy órán keresztül, és langyos vízzel öblítsük le.A kurkumát évezredek óta használják az ázsiai országokban, külsőleg és belsőleg is, a nyugati orvoslás pedig az elmúlt évtizedben kezdett igazán felfigyelni a kurkuma gyógyító, gyulladáscsökkentő, regeneráló hatásaira. A kurkumás arcpakolás nemcsak a foltokat halványítja, de az esetleges gyulladásokat is csökkenti és regenerálja is a bőrt. Az arcpakoláshoz keverjünk össze 1 mokkáskanál őrölt kurkumát, 2-3 evőkanál csicseriborsó-lisztet, 1-1 teáskanál tejet és olívaolajat, és facsarjuk bele egy fél citrom levét is. A pasztát kenjük fel az érintett területekre, hagyjuk tíz percig hatni, majd meleg vízzel öblítsük le.Az íróban és a joghurtban is nagy mennyiségben található tejsav, mely enyhén hámlasztó hatású, így halványítja az esetleges barnás foltokat és puhábbá, simábbá teszi a bőrt. Az író és a joghurt különböző arcpakolások alapja lehet . Egyszerűbb, de ugyanolyan hatékony módszer, ha egy vattapamacs segítségével áttöröljük az arcot az íróval vagy a joghurttal.