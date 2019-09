Sokan nem is sejtik, hogy az apró kékszőlőmag a benne rejlő természetes "kincseknek" köszönhetően szövetségesünkké válhat abban, hogy megbirkózzunk környezetünk ártalmaival, a felpörgetett életmóddal járó káros hatásokkal, és a lehető legtovább megőrizhessük egészségünket, életerőnket. A kékszőlőmag antioxidáns hatású polifenoltartalma az egyik legmagasabb a természetben előforduló növények közül, emellett gazdag esszenciális zsírsavakban, illetve számos ásványi anyagot és nyomelemet is tartalmaz.

A Bock Borászat a Villányi borvidékről évente átlagosan 11 ezer mázsa kékszőlőt szüretel, ami kékszőlőmagtermékeinek, az olajnak, a mikroőrleménynek és a tablettának az alapanyaga. A Pécsi Tudományegyetem, valamint a Szent István Egyetem kutatóinak bevonásával pedig sikerült egy olyan innovatív gyártási technológiát is kifejleszteniük, amely a szőlőmag hatóanyagainak kiemelkedően hatékony felszívódást biztosít.

Sütő Enikő jogász-modellen jól láthatóan nem fog az idő, egészséges életmódjának köszönhetően nemcsak szépségét, hanem energikusságát is sikerült megőriznie. Ezért kérte fel őt Bock József, hogy próbálja ki az új, kékszőlőmagból készült táplálékkiegészítő termékcsaládot, és árulja el irigylésre méltó testi-lelki egyensúlyának titkát.

Mire kell figyelnünk, ha dacolni szeretnénk az évek múlásával?

Ha ránézünk valakire, pontosan látható, hogy mit gondol az időről és ennek jelentőségéről a teste vonatkozásában. Ez nem a ráncaiban látszik, hanem a mentális viszonyulásán: hányszor ismételgeti, hogy "én már ennyi idős vagyok", ezzel is folyamatosan sulykolva önmagának és tulajdonképpen a testének is, hogy most már illene megöregedni. Ezért talán a legfontosabb lépés, hogy az ember merje ledönteni a saját belső, gondolati korlátait a korral kapcsolatban. Így lesz esélye, hogy örömteli, egészséges és teljes életet éljen évei számától függetlenül.

Erre természetesen fizikai síkon is rá lehet segíteni, ami egyrészt - amennyiben szükséges - a klasszikus orvoslás módszereit jelenti, de a természet adta egyéb lehetőségek kihasználását is. A meditáció és a sport mellett ilyenek a táplálékként szolgáló növények - így a kékszőlő és annak magja is -, amelyek szintén segítenek helyre billenteni testünk harmóniáját.

Van még két szabály, amit mindig betartok: az "Énidő" és a tiszta táplálkozás. Mindennap szánok időt arra, hogy a hajamat és a bőrömet természetes összetevőkből álló pakolással hidratáljam, ápoljam, ebben nagyon jól bevált számomra a Bock Kékszőlőmag Olaj. Az ételeim legalább 70 százaléka zöldség és gyümölcs, de a tudatos táplálkozáshoz hozzátartoznak számomra a táplálékkiegészítők, így a Bock Kékszőlőmag Mikroőrlemény és Tabletta is - akár otthon, akár úton vagyok.

