Az egészséges bőrhöz a megfelelő tisztítás és hidratálás is elengedhetetlen, amelyhez olyan kozmetikumokat érdemes választani, amelyek kíméletesek, mégis hatékonyan tisztítanak és hidratálnak. Erre kínál megoldást Cetaphil® márka, amely kifejezetten az érzékeny bőr igényeinek felel meg.

A bőrápolás első lépése a megfelelő tisztítás. Az érzékeny bőr esetében kiemelten fontos a kíméletes, mégis hatékony tisztítás, nem-irritatív összetevőket tartalmazó, bőrtípusnak megfelelő lemosóval, amely véd az irritációtól, és segít helyreállítani a bőr természetes védőrétegét. Erre kínál megoldást a Cetaphil® tisztító oldat, amely egy gyengéd, szappanmentes lemosó. Minden bőrtípushoz használható, de különösen száraz és érzékeny bőrre javasolt. Előnye, hogy nemcsak a szennyeződéseket távolítja el hatékonyan, de sminklemosóként is használható. Ha pedig a zsíros bőr tisztítására keresünk megoldást, akkor érdemes a Cetaphil® kombinált és zsíros bőrre készült arclemosóját választani, amely mindennapos használatra javasolt. Az enyhén habzó lemosó gyengéden, mégis hatékonyan távolítja el a sminket és egyéb szennyeződéseket, valamint a felesleges faggyút az arcbőrről. Nem szárítja a bőrt, megőrzi annak természetes nedvességtartalmát. Rendszeres használatával két hét alatt normál bőrérzet érhető el.

Az arcbőrnek megfelelő tisztítás után a hidratálás a következő lépés. A hipoallergén Cetaphil® intenzív hidratáló krém nagyon száraz bőrre olyan hidratáló összetevőkkel teszi selymesen puhává a bőrt, mint a makadámdióolaj, pantenol vagy a shea vaj. Nagyon érzékeny, irritált bőr hidratálására is alkalmas, akár bőrgyógyászati kezelések mellett is, arcra és testre egyaránt. A Cetaphil® emellett két hidratáló testápolót is kínál új termékcsaládjában. Az édesmandula olajat és E-vitamint tartalmazó Cetaphil® 24 órás hidratáló krém száraz bőrre segít megőrizni a bőr nedvességtartalmát és természetes védőrétegét, így puhává, bársonyossá és kellemes tapintásúvá teszi azt. A krém hosszan tartó, 24 órás hidratálást biztosít, és akár bőrgyógyászati kezelések után is használható. Az avokádóolajat tartalmazó, illat- és lanolinmentes Cetaphil® hidratáló testápoló normál és száraz bőrre pedig hosszan tartó hidratálást nyújt a bőrnek, az utolsó használatot követően akár 4 napon keresztül.

A Cetaphil® 1947 óta áll az érzékeny bőr szolgálatában. A márkát egy patikus alkotta meg, az első terméke pedig a Cetaphil® tisztító oldat volt. Mára több mint 70 országban van jelen a Cetaphil®: egészségügyi szakemberek és bőrgyógyászok ajánlják világszerte. Keresd a Cetaphil® kozmetikumokat a gyógyszertárakban.

EWO/CETAPHIL/2019/31

A dokumentum lezárásának dátuma: 2019.10.07.