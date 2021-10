A késő ősztől késő tavaszig tartó időszakban, amikor a piacokon is jelentősen beszűkül a friss gyümölcsök és zöldségek kínálata, s ilyenkor ráadásul a napsütéses órák száma is lecsökken valamint a hideg miatt is jóval kevesebb időt töltünk a szabadban, így kevesebb napfény éri a bőrünket, mindezek a D-vitamin-szint csökkenését eredményezhetik.

A D-vitamin szerepéről

A D-vitamin a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik - pontosabban nem is vitamin, hanem egyfajta hormonszerű előanyag, amit a napfény hatására termel a szervezetünk, illetve bizonyos élelmiszerek fogyasztásával is pótolható. A D1-, D2- és D3-vitaminokat együttesen nevezik így, közülük a szervezet számára legjobban felhasználható forma a D3-vitamin. A D-vitamin hozzájárul az egészséges csontozat és fogazat fenntartásához, valamint a kalcium és a foszfor normál felszívódásához/hasznosulásához is. Emellett a C-vitaminhoz hasonlóan hozzájárul az immunrendszer egészséges működéséhez. Így éppen télen lenne fontos a megfelelő D-vitamin-szint fenntartása. Magyarországon a jelenleg érvényben lévő szakmai protokoll a gyermekeknek 3 éves korig elő is írja kötelezően a D-vitamin rendszeres pótlását, fontos lehet azonban, hogy a felnőttek is pótolják időnként ezt a vitamint.

A téli hónapokban különösen törekednünk kell rá, hogy D-vitaminban gazdag élelmiszereket fogyasszunk és minél többet tartózkodjunk napsütésben.

A D-vitamin bevitelének kiegészítéséről

A patikák polcain elérhetőek olyan étrend-kiegészítők, amelyekkel kiegészíthetjük a bevitelt, ha normál étrenddel bármilyen ok miatt nem tudunk szervezetünkbe megfelelő mennyiségű D-vitamint bevinni és elegendő időt szabad levegőn eltölteni.

Így például a D-vitamin bevitele kiegészíthető a Dr. Theiss D3-vitaminnal*, melynek FORTE kiszerelésében egyetlen tabletta 4000 NE D3-vitamint tartalmaz.

Az étrend-kiegészítőben található D-vitamin többek között hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, az egészséges izomfunkció és csontozat fenntartásához.

Adagolási Javaslat: Felnőtteknek naponta 1 filmtabletta

Figyelmeztetés: A vér, illetve vizelet magas kalciumszintje vagy kalciumtartalmú vesekövesség esetén a termék alkalmazása nem ajánlott. A javasolt napi adagnál nem szabad többet beszedni!

* Dr. Theiss D3-vitamin FORTE 4000 NE 60 darabos étrend-kiegészítő filmtabletta

* Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.