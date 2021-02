Négy lépésben a pigmentfoltok ellen

Nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat a pigmentfoltok elhalványítása. A megfelelő hatóanyagok használatával és persze türelemmel akár 3-4 árnyalatnyi világosodást is elérhetünk. Milyen stratégiát alkalmazzunk pigmentfoltok ellen?

Hogyan alakulnak ki?

Pigmentfoltok akkor jelentkeznek a bőrünkön, ha a melanociták, vagyis a pigmentek előállításáért felelős sejtek túl sok melanint (színanyagot) termelnek. A melanociták működését egy enzim, a Tyrosinase szabályozza, és ha a szabályozás valamiért felülműködik, akkor a megtermelt extra pigmentek csomókban a bőrfelszín felé vándorolnak, majd ott barnás elszíneződésekként láthatóvá válnak.

Ennek leggyakoribb oka, hogy sokat tartózkodunk kinn megfelelő fényvédelem nélkül, és az akár több évtizedes napkárok befolyásolják a bőrünk pigmentációját is. Gyakori ok lehet a hormoningadozás (például terhesség alatt), vagy hogy a bőrt valami gyulladás, irritáció éri.

Mit tehetünk ellenük?

A legjobb stratégia, amit követhetünk, ha a pigmentfoltok kialakulásának minden lépését akadályozzuk. Vagyis: teszünk azért, hogy a tartós napkárok miatti foltosodást elkerüljük; a már látható elszíneződéseket segítünk a bőrfelszínről kipörgetni; gátoljuk a Tyrosinase enzim működését; és akadályozzuk a melanin-csomók felfelé vándorlását.

A pigmentfoltok elhalványítása nem egyszerű, de nem is lehetetlen

Fényvédelem

A legjobb fegyver a megelőzés. A bőr pigmentációját az UV-sugarak nagyon nagymértékben befolyásolják; ezért sokat tehetünk a pigmentfoltok elkerülése érdekében, ha mindennap használunk egy minimum SPF 30-as, széles spektrumú fényvédőt (nyáron pedig érdemes egy SPF 50-esre váltani).

Ha a már kialakult pigmentfoltok halványítása a célunk, akkor a megfelelő fényvédelem a kiindulás: nélküle a legjobb termékek sem képesek változást elérni. Ezért törekedjünk arra, hogy reggelente bőségesen, egy jó ötforintosnyi mennyiséget oszlassunk el egyenletesen az arc és a nyak területein.

Kipörgető hatóanyagok - AHA savak és retinol

Ha a fényvédelemről gondoskodtunk, az első feladat a már bőrfelszínen lévő foltok kipörgetése, vagyis a természetes bőrmegújulási folyamat gyorsítása. Erre a célra szuperül beválnak a kémiai hámlasztók, különösen az anti-aging bőrápolásban sokszor használt AHA savak, valamint a nagytudású retinol (vagyis A-vitamin) is. A kettő hatóanyag kombinációja pedig megfelelő erősségek alkalmazása esetén különösen hatékony lehet.

Enzimblokkoló összetevők

A már meglévő foltok halványítása, kipörgetése mellett az is fontos, hogy az utánpótlás érkezését is gátoljuk. Erre a célra egyrészt a Tyrosinase működésének akadályozására (is) specializálódott hatóanyagok között kell szétnéznünk.

A leghíresebb ilyen hatóanyag talán a C-vitamin, aminek ráadásul jelentős az anti-aging hatása is, valamint a fényvédelmed hatékonyságát is turbózza. Ezenkívül beválik a célra a pattanások ellen is hatásos azelainsav, az arbutin, és egyes újgenerációs peptidek is.

Vándorlásgátló hatóanyagok

Az utánpótlás útjának elvágásában az is fontos, hogy a már megtermelt pigment-csomók bőrfelszín felé való vándorlásának is útját álljuk. A niacinamide (B3-vitamin) már 2-5 százalékban, vagyis alacsonyabb mennyiségben is szuper erre, a hatását pedig olyan szintergikus összetevőkkel tovább fokozhatjuk, mint az Acetyl Glucosamine.

Ha tehát ezt a 3+1 lépéses stratégiát alkalmazzuk, akkor jó esélyünk van arra, hogy a pigmentfoltok idővel halványabbakká válnak. Fontos tudni, hogy ehhez türelemre is szükség van, általában egy-egy rutinnak olyan 12-16 hetet érdemes adni, mire látjuk, nekünk bevált-e.