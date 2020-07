Nagy bajt jelezhetnek a töredezett körmök

Az öregedéstől a helytelen táplálkozásig sok minden kiszáríthatja körmeinket, melyek így könnyebben törnek. Vannak továbbá olyan kezelések, betegségek, melyek szintén töredezetté tehetik azokat, ezekből készített most összeállítást a WebMD. Nem kell azonban beletörődnünk a helyzetbe, a megfelelő kezeléssel ugyanis újra helyreállíthatjuk körmeink egészségét.

Túl sok nedvesség

Amikor a körmünk nedves lesz, megduzzad. Aztán, amikor kiszárad, összehúzódik. Ha kezeink sokat vannak vízben, főképp, ha erős szappanokat és/vagy tisztítószereket használunk, akkor ez a folyamatos változás kiszáríthatja a körmeinket, melyek így felpuhulnak, könnyen válnak fel rétegekben, szakadnak le.

Öregedés

Ahogy öregszünk, úgy száradhatnak ki a körmeink és úgy nőnek egyre lassabban. Ám, míg a lábujjkörmök vastagabbá és keményebbé válnak, addig a kezünkön lévő körmök elvékonyodnak és könnyen töredeznek. Nincs erre külön meghatározható kor, amikor biztosan megtörténik, és nem is érint mindenkit, ám ez is lehet a töredező körmök oka.

A töredezett körmök komoly betegséget is jelezhetnek. Fotó: Getty Images

Raynaud-szindróma

Ez egy olyan betegség, mely a végtagok, különösképp a kezek és a lábak hajszálereit érinti, melyek így nem jutnak elég vérhez. Ez viszont nemcsak elfehéredő ujjvégekben jelentkezik, de nagyon gyakori szimptómája a töredezett köröm is, mivel azok nem jutnak elég tápanyaghoz, hogy megőrizzék egészségüket. A Raynaud-kórról bővebben korábbi cikkünkben olvashat.

Alacsony pajzsmirigyhormon-szint

Az izzadtság testünk természetes hidratálója, ha azonban alacsony szervezetünkben a pajzsmirigyhormonok szintje, azaz pajzsmirigy-alulműködésben szenvedünk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy testünk sokkal kevesebb izzadságot termel. Ugyan ez a fokozott izzadással küzdőknek vonzóan hathat, ám korántsem kellemes így élni, hiszen ennek eredményeképp a haj, a bőr és a körmök is nagyon kiszáradnak. Persze ennek a betegségnek nemcsak a töredezett körmök lehetnek a szimptómái, jelentkezhet még súlygyarapodás, memóriaproblémák, fáradtság és különböző fájdalmak is.

Vérszegénység

A vérszegénység egyik leggyakoribb oka a vörösvértestek alacsony számában keresendő vagy abban, hogy nincs a vérben elegendő vas. Ez előfordulhat hirtelen nagy mennyiségű vérveszteség miatt, de akkor is kialakulhat, ha valaki vasszegényen táplálkozik, vagy olyan betegsége van, mely megakadályozza a vas megfelelő felszívódását. A körmök ilyenkor könnyen töredeznek, de az is előfordulhat, hogy a körmünk ahelyett, hogy szépen rásimulna az ujjunkra, úgy néz ki, mint egy felfelé fordított kanál, kétoldalt "felpöndörödik".

Rákkezelés

A körmök töredezése lehet akár a kemoterápia mellékhatása is, annál ugyanis igen gyakori a bőr és a körmök kiszáradása. Ilyenkor növekedésük lelassul, elvékonyodik, a köröm könnyen lepattan, betörik, leszakad.

Kevés tápanyag

Ritkábban, de akár attól is töredezetté válhat a körmünk, ha nem jutunk elég vitaminhoz és ásványi anyaghoz. Az alacsony kalciumszint például a következő tünetekkel járhat: pikkelyes bőr, száraz haj, töredezett körmök és izomgörcsök.

Hogyan óvhatjuk meg körmeinket?

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megóvjuk a körmeinket, ha gumikesztyűt húzunk amikor mosogatunk, vagy takarítjuk a házat. Lehetőleg olyat válasszunk, ami belülről pamutbéléses, így nem izzadunk annyira bele.

Így segít a biotin

Néhány kisebb tanulmány kimutatta, a biotin, vagy más néven H-vitamin napi szedésével erősebbé válhatnak a körmök. Nem szabad azonban túlzásba vinni a fogyasztását, mivel befolyásolhatja egyes laborértékeinket, de akár bizonyos epilepsziagyógyszerek hatását is. Érdemes kikérnünk háziorvosunk vagy gyógyszerészünk tanácsát, mielőtt szedni kezdenénk.

Kerüljük a műkörmöket

Az olyan műkörmök, melyeket a manikűrösök közvetlenül a természetes körmeinkre ragasztanak, nagyon sok kárt okozhatnak. Először is, ahhoz, hogy ezek a műkörmök megfelelően felragadjanak, a műkörmösnek érdesre kell reszelnie saját körmeink felületét, melytől azok elvékonyodhatnak. Ráadásul a ragasztóban lévő kemikáliák is gyengíthetik a körmöt. Ezért különösképp azok kerüljék ezt a technikát, akiknek alapból is töredezett a körme.

Fogyasszunk több proteint

Ha elég proteint fogyasztunk, az megemeli testünk keratintermelését. De mi is az a keratin, és miért fontos? Hajunk és körmünk ettől a proteintől válik erőssé és ellenállóvá. Ahhoz, hogy kiderítsük, mennyi proteinre is van szükségünk egy nap, szorozzuk meg a testsúlyunkat 0,8-cal, ennyi a minimum mennyiség. Tehát egy 75 kilós embernek napi minimum 60 gramm fehérjét kellene fogyasztania, ám ez férfiaknál, intenzív vagy heti több alkalommal sportoló embereknél, szoptató édesanyáknál, és még sorolhatnánk a kivételeket, általában nem elegendő mennyiség. Célszerű dietetikussal konzultálni, hogy életmódunknak és testalkatunknak, valamint céljainknak megfelelően számolják ki napi fehérjeszükségletünket.

Vágjuk rövidre

A legjobb amit tehetünk, míg a körmeink újra visszanyerik egészségüket, ha rövidre vágjuk azokat, és szépen, a körmünk és ujjunk formájának megfelelően simára reszeljük a tetejét, hogy ne tudjon beakadni semmibe. Ha betöredezik, igyekezzünk azonnal lereszelni, megóvni így a további sérülésektől.

Egy réteg átlátszó lakk segíthet

Egyes körömápoló lakkok olyan nylon szövetszálakat tartalmaznak, melyek segíthetik körmünk megerősítését, így kerülve el a töredezéseket. Hetente egyszer kenjük fel, ám az eltávolításhoz lehetőleg acetonmentes körömlakklemosót használjunk, mert az aceton is kiszáríthatja, károsíthatja a körmeinket.

Krémezzük gyakran

Ne csak a kézfejünket, de körmeinket is ápoljuk lehetőleg alpha-hydroxy vagy lanolin tartalmú krémmel, mely segíthet a körmök nedvességtartalmának helyreállításában és ápolásában. Az ideális eredmény eléréséhez áztassuk körmeinket öt percig a krém felvitele előtt langyos, kézmeleg vízben.

Ne használjuk a körmeinket "eszközként"

Ha eddig a körmünkkel feszítettük fel a kólásdoboz nyitófülét, vagy más konzerveket, esetleg akár csavarhúzóként is kipróbáltuk azokat, akkor hagyjunk fel ezzel. Használjunk erre alkalmas eszközöket, a körmeink pedig idővel meghálálják a törődést.