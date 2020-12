Az Immunetec Antimikrobiális kéz- és bőrvédő krém egyedülálló magyar innováció, a benne található láthatatlan ezüstionok már a használat első pillanatától felveszik a harcot a kórokozókkal szemben, megakadályozva további szaporodásukat egészen addig, amíg le nem mossuk. Folyamatosan és hatékonyan elpusztítja az összes bőrfelületre kerülő kórokozót: a baktériumokat, gombákat, és szelektív vírus inaktiváló hatású fertőtlenítő 99,9%-os hatásfokkal. Legyen szó utazásról, tömegközlekedésről vagy bevásárlásról az Immunetec krém "láthatatlan kesztyűként" folyamatos védelmet nyújt a család minden tagjának.

Hosszantartó védelem

Az Immunetec termékekben található ezüstionok a kórokozósejtek felszínéhez kötődnek és megrongálják azok sejtfalát. A kórokozósejt belsejébe bejutott ezüstionok blokkolják a sejt anyagcseréért felelős enzimeket, ezzel gyakorlatilag leáll a kórokozósejt anyagcseréje és elpusztul. Az ezüstionok a kórokozósejt DNS-szálaihoz kötődnek, zavart okozva a replikációs folyamatban, és meggátolják a sejtek további szaporodását. A kéz- és bőrvédő krém ráadásul anélkül pusztítja el a vírusok, baktériumok és gombák 99,9%-át, hogy bejutna a bőrön át a szervezetbe. A bőr teljes felületén alkalmazható, nem szárítja azt, és használata során nem okoz kellemetlen, ragadós érzést. Sőt, mivel a kellemetlen szagokat baktériumok okozzák, az erre jellemző területeken is alkalmazható, így a testhajlatokban és a lábon is.

Az Immunetec fertőtlenítőkrém folyamatos, 4-5 órás, antimikrobiális védelmet nyújt a bőrön még akkor is, ha az újra és újra bakteriális, vírusos vagy akár gombás szennyezésnek van kitéve, így jóval ritkábban és akkor is csak egy borsónyit kell használni. Ezért nemcsak egy bőrbarát alternatívát, hanem egy költséghatékony megoldást is jelent. Ráadászul az Immunetec antimikrobiáls krémben található ezüstionok nem szívódnak fel, nem okoznak kárt a sejtekben.

Miért válasszuk az Immunetec krémet?