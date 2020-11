Koronavírus: hajkoronánk is bánhatja

A koronavírus számos negatív hatással lehet egészségünkre, de most szakértők olyasmire hívják fel a figyelmet, amiről eddig talán kevesebb szó esett: a pandémia miatti megnövekedett stressz ugyanis sokaknál fokozott hajhulláshoz vezet. A WebMD-nek nyilatkozó bőrgyógyász, Dr. Ohara Aivaz kiemelte, hogy számos olyan páciens keresi fel őt, akiknek nagyjából három, vagy több hónappal a koronavírus miatt átélt stresszt követően ritkult meg a haja - amikor egyébként már nem is érezték magukat olyan idegesnek a betegség fenyegetése miatt.

Fotó: Getty Images

Nem feltétlenül csak a stressz az oka

Hogy miért telik el ennyi idő, míg a tényleges stresszhelyzet után tapasztalni lehet a hajkorona megritkulását, az egyelőre a szakemberek számára sem teljesen világos, de úgy vélik, hogy ilyenkor a testünk arra kényszeríti a hajszálakat, hogy növekedési ciklusuk pihenő szakaszában maradjanak. Ez pedig a hajszálak gyökerének összehúzódásához, majd kihullásához vezethet - írja az oldal. Persze, előfordulhat, hogy a stresszen kívül más problémák is lappanganak a háttérben, mint például pajzsmirigyproblémák vagy vérszegénység. Ha ezek gyanúja is fennáll, érdemes elmenni egy kivizsgálásra. De ha csak a stresszre gyanakszunk, akkor a jó hír, hogy hajhullás esetére javasolt vitaminok és az idő segíthetnek orvosolni a tüneteket - hiszen a hajhagymák még mindig aktívak és egészségesek.

Bőrproblémákat is okoz

A bőrgyógyászok azt is tapasztalják, hogy több páciens fordul hozzájuk, mert a stressz és a gyakori kézmosás miatt nagyon szárazzá vált a bőrük. A stressz egyébként pattanásokhoz, korpa és ekcéma megjelenéséhez is vezethet, különösen azoknál az idősebbeknél, akik jobban aggódnak a koronavírus-járvány miatt az egészségükért és anyagi helyzetükért. Ekcéma esetén ajánlott legfeljebb 10 perces langyos zuhanyt venni, illatanyagmentes szappannal, amit főleg ott használjunk, ahol feltétlen szükséges - például a hónalj, az ágyék és a lábfejek területén. A szivacsot is mellőzzük, hiszen ez is dörzsölheti a száraz, érzékeny bőrt, inkább a kezünkkel mossuk le magunkat.

