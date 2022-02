Így hat bőrünkre a klóros víz

Súlyos tévhitek az ekcémáról.

A klórt erős oxidáló hatása miatt a mai napig gyakran használják fehérítésre és fertőtlenítésre: hatékonyan pusztítja el a különféle kórokozókat. Klórt tartalmaz a vezetékes víz - így az ivóvíz is -, de az uszodák vagy strandmedencék vizének fertőtlenítésére is többnyire ezt használják: jellegzetes szaga miatt azonnal fel lehet ismerni. Aki rendszeresen jár uszodába, nyáron pedig szívesen csobban egy-egy strand medencéjében, bizonyára szembesült már a klóros víz bőrre, szemre vagy hajra gyakorolt kellemetlen, szárító hatásával.

Nem csak a baktériumokat pusztítja el

A klór nemcsak a baktériumokat, vírusokat, gombákat ártalmatlanítja - úgy, hogy szétmarja a kórokozók sejtmembránját -, hosszú távon roncsolhatja a haj szerkezetét, károsíthatja a szem érzékeny szaruhártyáját és a bőr felszíni védőrétegét is. A klóros víz hatására sérülhet, "lemaródhat" a bőr hidratációjáért és védelméért felelős hidrolipidfilm-réteg - amelyet faggyú, verejték, víz és elhalt szarusejtek alkotnak -, így bőrünk védtelenebb lesz a környezeti tényezők hatásával szemben. Ennek következtében veszít nedvességéből és hamar kiszárad. Ezt az állapotot jelzi a feszülő, húzódó, viszkető bőr, amit aztán észrevétlenül kezdünk el vakarni, sérüléseket okozva a hámrétegen.

A klóros medencevíz még az egészséges bőrt is kikezdheti. Fotó: Getty Images

A száraz, kipirosodott, irritált vagy sebes bőr azon kívül, hogy esztétikailag nem szép látvány, számosfertőzésforrása lehet. A sérült bőrön keresztül ugyanis könnyebben jutnak be szervezetünkbe a különféle kórokozók. Ha a klóros vízből kiszállva nem mossuk le magunkat alaposan, és elmulasztjuk a hidratálást, bőrünk könnyen kiszáradhat, érdessé és repedezetté válhat. Éppen ezért fontos a tudatos és rendszeres hidratálás, és amennyiben szükséges, a sérült védőréteg helyreállítása. Ez különösen azok számára lényeges, akik olyan bőrproblémával küzdenek, mint például az ekcéma- az ő bőrük eleve érzékenyebb a környezeti hatásokra, könnyebben szárad ki. Az ekcémát így akár a klóros víz is belobbanthatja: ilyenkor száraz, vörös, viszkető foltok jelenhetnek meg a bőrön.

Hogyan ápoljuk bőrünket a klóros vizes fürdő után?

Mivel nem kizárólag az uszodai vagy strandmedencék vize klóros, hanem a mindennapi fogyasztásra és fürdésre alkalmas csapvíz is, a száraz bőr okozta probléma nem időszakos, sokan egész évben küzdenek vele. Éppen ezért annak, aki egy kicsit is érzékeny a klóros vízre, érdemes bizonyos szempontokat szem előtt tartania. Például ne tartózkodjon hosszasan a vízben: kerülje a kádfürdőt és inkább zuhanyozzon. Ne folyassa magára a vizet órákig, inkább igyekezzen gyorsan végezni. Forró zuhany vagy fürdő helyett ilyenkor célszerű kellemesen meleg vagy langyos hőmérsékletű vízre váltani. Lehetőség szerint kerülni kell a szárító hatású szappanokat, tusfürdőket, és inkább olyan tisztálkodási szereket - lipidpótlásra szolgáló készítményeket - választani, amelyek megfelelnek az adott bőrtípusnak és a bőr aktuális állapotának. Ha szükséges, érdemes hetente többször is testápoló vagy hidratáló készítményeket használni zuhanyozás vagy fürdés után.

A hidratálás elengedhetetlen a káros hatásoknak kitett bőr számára

Van néhány aranyszabály, amit ha betartunk, egészséges, rugalmas és feszes lesz a bőrünk. Ezek közé tartozik az is, hogyha hosszasan időzünk az uszodai vagy strandmedencében, mindig alaposan mossuk le bőrünkről a klóros vizet. És soha ne feledkezzünk meg a hidratálásról. A hidratáló, ápoló készítmények amellett hogy segítik a bőr nedvességtartalmának helyreállítását, megakadályozzák annak károsodását. Erre a célra ne zsíros, illatos és tartósítószereket tartalmazó termékeket válasszunk, hanem olyan speciális, élettani lipideket és vízmegkötő anyagokat tartalmazó készítményeket, amelyek gyorsan és könnyen beszívódnak, nem hagynak olajos érzetet maguk után, mégis azonnal "újrazsírozzák" bőrünket. Az ugyanis csak akkor lesz egészséges és rugalmas, ha folyamatosan ápoljuk. Nem csak alkalmanként, amikor már láthatóan sérült és a regenerálódás napokig is eltarthat.

