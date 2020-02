Halálos zóna az arcunkon

Az arcunk közepén elhelyezkedő, az orrunkat és a szánkat is magában foglaló háromszögletű terület nem véletlenül kapta a veszélyzóna elnevezést. Hacsak nem náthás éppen, az ember általában nem sokat foglalkozik az orrával, kivéve a többnyire férfiaknál időnként szükséges orrszőrnyírást.

Az orrszőr karbantartása is nagyon fontos!

Ez a szépészeti beavatkozás komoly veszélyekkel is járhat. Az orrunk az a szerv, ami megszűri a belélegzett levegőt. Az orrszőrök mozgatják a káros anyagokat összegyűjtő orrváladékot, ami végül a gyomorba jut, ahol az ott lévő savak lebontják.

Ha az orrszőrt túl durván vágjuk le, vagy kitépjük, az komoly fertőzést is okozhat, ugyanis a lélegzetvételnél szűrt mikroorganizmusok a szőr alján helyezkednek el. Ha a szőrszálak eltávolítása során seb képződik annak tövén, a baktériumok bejutnak azon és az akár életveszélyes betegséget is okozhat. Ugyanis az orr vérellátását biztosító vénák ugyanazok, amelyek az agyba is futnak, így a kitépett orrszőr gyakorlatilag nyílt utat ad a kórokozóknak, hogy megtámadják a legfontosabb szervünket.

Ha a menopauzának köszönhetően pár kellemetlen megjelenik pár szőrszál addig szokatlan helyen, nem kell rögtön gyógyszerekhez, hormonkészítményekhez nyúlni. Részletek!

Olyan betegségeket kaphatunk el így, mint az agyhártyagyulladás vagy az agy tályogos megbetegedése. Mondanunk sem kell, hogy bármi, ami az agyra rossz hatással van, akár életveszélyt is okozhat az embernek. Ráadásul ezeknek a kóros állapotoknak a tünetei nem minden esetben vetik fel azonnal és egyértelműen az idegrendszeri gyulladás lehetőségét, mert hasonlatosak lehetnek a télen egyébként gyakori influenza-szerű megbetegedések tüneteihez.

Tehát, bár érthető, hogy az ember nem szeretné, ha orrszőre kikandikálna, nagyon fontos, hogy a karbantartását csak érzéssel és gondosan végezzük, különben rossz végkimenetele is lehet az ártalmatlannak induló beavatkozásnak.

Forrás: businessinsider.com