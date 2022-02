Ekcémásként nem járhatok uszodába?

Az úszás egyike a legegészségesebb sportoknak, mert jót tesz a keringésnek, erősíti az izmokat, kíméli az ízületeket és segít leküzdeni a mindennapos stresszt. Szinte minden korosztálynak ajánlott, mert anélkül emeli meg pulzusunkat, hogy túlságosan nagy terhet róna a testünkre. Tónusosabbá teszi az izmokat, erősít, növeli az állóképességet. Ráadásul nem unalmas, hiszen többfajta úszásnem is létezik, amelyet kedvünkre váltogathatunk, és mindegyik más izomcsoportra fókuszál. Továbbá erősíti a szívet és a tüdőt, ezen kívül segíthet kordában tartani a vérnyomást és a vércukorszintet. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a krónikus álmatlansággal küzdő embereknél a rendszeres úszás növeli azalvásidőtartamát és javítja a minőségét is.

Ekcémásként is élvezhetjük az úszást, de be kell tartani néhány alapszabályt. Fotó: Getty Images

Jó hír, hogy ekcémásként sem kell feltétlenül lemondanunk az uszodába járás öröméről, ehhez mindössze néhány fontos szabályt kell betartanunk. Azekcémanem fertőző, viszont - az egyedi sajátosságoktól függően - rendkívül kellemetlen és esztétikailag is zavaró tüneteket okozhat. Felnőttkorban jellemzően a térd- vagy könyökhajlatban esetleg a nyakon, comb belső részén viszkető, száraz, piros foltok jelennek meg, amikor a betegség fellángol. A tünetek éveken keresztül, akár havonta előjöhetnek. A belobbanási szakaszban az érintett nem szívesen teszi láthatóvá a végtagjait, így a betegség az önbizalomra is kihathat. Ha az esztétikai szemponton túllendültünk, és hajlandóak vagyunk emberek közé menni, néhány szabály betartásával magunk és mások számára is nyugodtan, biztonságosan használhatjuk az uszodákat is.

Két ellenség az uszodában

Az ekcémának két ellensége van az uszodában: a felülfertőződés és a klóros víz miatti dehidratáció. Mindkettő kezelhető bizonyos óvintézkedések betartásával. A felülfertőződést sajnos megkönnyíti, hogy az ekcémások - akár már enyhe tünetek esetén is - általában szteroidos készítményeket használnak, amelyek csökkentik a bőr védekezőképességét, így ők könnyebben felülfertőződhetnek az uszodában. A bőrviszketésre felírt antihisztamintartalmú kenőcsök, szuszpenziók is tompíthatják a védelmi mechanizmusokat.

Az uszoda vizét fertőtlenítőszerrel kezelik, amelyhez leggyakrabban klórt használnak. A klór dehidratál, azaz vizet von el a szervezetből, így szárítja a bőrt. Az ekcémások eleve kiszáradásra hajlamos bőrét a klóros és más kemikáliákkal kezelt víz még jobban kiszárítja, így a tünetek romolhatnak. Természetesen nem a gyógyvizes fürdőkről beszélünk, hiszen egyes gyógyfürdők vizei - például Debrecenben, Egerszalókon, Gyopárosfürdőn - kifejezetten jótékony hatást gyakorolhatnak az ekcémára.

Érdemes több helyet kipróbálni

Mivel az ekcéma tünetei teljesen egyedi spektrumot mutatnak, mindig magunkhoz képest kell kitapasztalni, hogy az ekcémánk hogyan viselkedik az uszodában. Érdemes több uszodát is felkeresni, és ahol kevésbé érezzük irritálónak a vizet, oda vegyünk bérletet. Azt is meg lehet kérdezni helyben, hogy mely napokon végzik a fertőtlenítést (amennyiben nem folyamatosan cserélik a vizet), és azon a napon inkább máshova ajánlatos menni. Uszodateszteléskor első alkalommal csak rövid ideig tartson a fürdőzés, aztán ha nincs bőrprobléma, lehet újra megpróbálni. A klór miatti dehidratálódást segítenek helyreállítani a kifejezetten érzékeny, például ekcémára hajlamos bőrre fejlesztett testápolók, amelyeket az úszást követő zuhanyzáskor ajánlott használni.

Nyáron pedig, ahogy minden más bőrtípus esetén, elengedhetetlen a fényvédelem a leégés megelőzése érdekében, hiszen a napsugárzás a vízfelszínről visszaverődve sokkal erősebb lehet. Ekcémásoknak cink-oxidos vagy titánium-dioxidos napozószer ajánlott - ezek kevésbé szívódnak be, inkább a bőr felszínére tapadva fejtik ki védő hatásukat.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.