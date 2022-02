Ekcéma és sportolás: erre figyeljünk

Az ekcéma a bőr felszínes gyulladásával járó megbetegedés, amelynek hátterében az immunrendszer működési zavara áll. Habár az egyik leggyakoribb bőrbetegségről van szó - világszerte a lakosság nagyjából 10 százaléka szenved a tüneteitől -, az érintettek mégis sokszor megbélyegzettnek érzik magukat és szégyellik, titkolják betegségüket. Azekcémaugyanis jól látható nyomokat hagy a bőrön, megfelelő kezelés hiányában bőrpírt, duzzanatot, nedvedzést, pörkképződést, hámlást és rendszerint viszketést okoz. A hosszabb-rövidebb tünetmentes időszakokat újabb fellángolások követhetik, amelyet külső, környezeti hatások is felerősíthetnek.

Emiatt nemcsak testi, de lelki terhet is jelent az érintetteknek, akik a panaszok miatt visszahúzódóvá válhatnak, kerülhetik a közösségi tevékenységeket. Nem szívesen járnak például edzőterembe vagy uszodába sem, mert attól tartanak, hogy a bőrtünetek visszatetszést, félelmet válthatnak ki másokból. Pedig az ekcémás betegekre is jó hatással lehet a sportolás: a mozgás általános, egészségvédő hatásai mellett a bőrön kialakuló tüneteket is enyhítheti, de fontos szerepe lehet például a szorongás kezelésében is, ami egyébként hozzájárulhat az ekcémás panaszok fellángolásához. Az érintetteknek az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni, ha felkeresnének egy edzőtermet.

Ekcémásként is fontos a sport. De néhány dologra figyelni kell. Fotó: Getty Images

A ruházatban nem a dizájn az elsődleges szempont

Az ekcémások számára kulcsfontosságú a megfelelő sportruházat kiválasztása. Ez esetben a dizájn sokadlagos kérdés: a fitnesztermekben jól ismert leggingsek és spandex anyagú sportruházatok bőrirritációt válthatnak ki, de tanácsos elkerülni a gyapjúból és durva műszálas anyagokból készített ruhadarabokat is. Sportszaküzletekben kaphatóak olyan újfajta, szintetikus anyagokból készült ruházatok is, amelyek célja, hogy elszívják a nedvességet a bőrfelületről, ezek azonban az ekcémás tüneteket csak felerősítik. Érdemes ezek helyett légáteresztő szövetből, például pamutból készült ruhadarabokat viselni.

A szűk, testhezálló ruhák nem engedik szellőzni az izzadt bőrfelületet, húzzunk inkább lazább, kényelmesebb öltözetet. Persze ezek a ruhák fokozott óvatosságot igényelnek: a testhez simuló ruházattal ellentétben ezek könnyebben beleakadhatnak valamelyik sportszerbe, ami balesetet is okozhat. Főleg a meleg időben ne féljünk rövid ruházatot húzni, amelyekkel ezek a balesetek elkerülhetőek és a bőrünk is megfelelően levegőzhet. Ha vesszük a bátorságot és egy kicsit többet mutatunk meg magunkból, felszabadító lehet a felismerés, hogy az edzőteremben lévő többi embert sem "zavarják" a bőrtüneteink.

Nem árt tudni, hogy az edzőtermekben lévő szőnyegek és sporteszközök az átlagosnál nagyobb arányban tartalmazhatnak poratkákat és olyan anyagokat, amelyek egyesek bőrét irritálhatják. Hogyha a tüneteink rendszeresen felerősödnek, érdemes kipróbálni egy másik edzőtermet is, vagy a sporttevékenységek egy részét - például a futást - a szabadban végezni.

Sok ekcémás számára az uszodának még a gondolata is elrettentő, pedig az úszás viszonylag "bőrbarát" sportnak is tűnhet, hiszen nem melegszünk ki vagy izzadunk le tőle. A klóros víz viszont felerősítheti a bőrtüneteket, ami miatt az ekcémásoknak nem javasolt hosszabb időt eltölteni benne. Léteznek azonban klórmentes alternatívák (UV-fényes vagy ózongenerátoros technológiák) is a medencék vizének fertőtlenítésére. Érdemes több uszodát és strandot is felkeresni, és kiválasztani azt, amelyben a legkevésbé érezzük irritálónak a vizet. Először csak rövid ideig teszteljük az uszoda vizét, és ha nem jelentkezik bőrprobléma, tovább is a vízben maradhatunk. Miután kijöttünk, zuhanyozzunk le és kenjük be bőrünket megfelelő testápolóval.

Időnként vegyünk vissza a tempóból

Intenzív izzadással járó edzések kapcsán is előfordulhat, hogy fellángolnak az ekcémás tünetek, de ez nem szabad, hogy elvegye a kedvünket a testmozgástól. Érdemes azonban visszavenni az intenzitásból addig, míg a panaszok nem csillapodnak. A futópados edzéseket felválthatják például hosszabb, tempósabb séták, vagy az edzőteremben lévő lépcsőzőgép helyett megtehetünk gyalogosan néhány emeletet a lakóépületünkben. Az intenzív kardióedzések helyett végezhetünk kevésbé izzasztó mozgásokat, például jógát vagy pilatest. Ha súlyokkal végzünk edzéseket, tartsunk a megszokottnál hosszabb szüneteket két gyakorlat között, így hagyhatunk időt, hogy a pulzusszámunk visszatérjen a normális tartományba.

Az intenzív sportolás miatt alaposan leizzadhatunk, ami a bőrünket irritálhatja, fontos emiatt a megfelelő bőrápoló készítmények használata. A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan - szteroid nélküli - termékek, amelyek gyorsan enyhítik az ekcéma tüneteként jelentkező viszketést, és segítenek helyreállítani a bőr védőrétegét. Érdemes az érintetteknek maguknál tartani ezekből a termékekből. Sportolást követően jóleshet egy frissítő zuhany, ügyeljünk azonban rá, hogy a víz ne legyen túl meleg, az ugyanis kiszáríthatja a bőrt és felerősítheti az ekcémás tüneteket. A mozgás során koszossá, izzadttá vált ruházatot olyan szerrel mossuk és öblítsük, amelyek bőrünket nem irritálja, de az öblítőszerek használatát akár el is hagyhatjuk.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.