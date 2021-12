A modern világ okozta kihívások a bőrünket sem kímélik, egyre többen ismerik fel a hiperérzékeny bőr tüneteit és a bőrgyógyászok is gyakran számolnak be az esetszámok növekedéséről.

A jó hír az, hogy odafigyeléssel és orvos-esztétikai kezelésekkel a tünetek mérsékelhetőek. A bőrt ebben az állapotban érzékeny-intoleráns bőrnek kell tekinteni és ennek megfelelően kell ápolni hipoallegén dermokozmetikumokkal. Jó hatásúak a termálvizet tartalmazó termékcsaládok szenzitív változatai, pl. Rosaliac, Sensibio AR.

Mi is az a rosacea? Mik a tünetek?

Elsőre nem mindig könnyű felismerni ezt a típusú bőrelváltozást, sokszor nem is állandóak a tünetek. Eleinte csak finoman és időnként jelentkeznek, de ha nem reagálunk időben, akkor a tünetek egyre makacsabbakká válhatnak. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a kipirulás (flushing jelenség), apró erecskék (teleangiectasiák), göbök (papulák) jelenléte.

A páciensek gyakran égő, szúró érzésről számolnak, bőrük gyakran húzódik, száraz. Kezdetben az átmenetileg jelentkező kipirulás jelentkezése a leggyakoribb tünet. Gyakori, de véletlenszerű az extrém bőrérzékenység, amely égő, viszkető érzéssel párosul. Száraz, hámló bőr még zsírosabb bőr esetén is előfordulhat. A bőr hirtelen belobban, elvörösödik. Leggyakrabban az arcon centrofaciálisan (arcközép), állon, orron és homlokon jelennek meg a tünetek.

Ezenkívül a láthatóvá váló hajszálerek vagy seprűvénák, esetleg pattanásszerű kiütések hívják fel a figyelmet a rosaceára. A papulák (vörös göbök) és pustulák (gennytartalmú vörös göbök) kinézetükben hasonlítanak az aknéra hajlamos bőr esetében jelentkező gyulladásra, itt azonban nincsenek eltömődött pórusok, mitesszerek, a bőr inkább száraz, mint zsíros, és a rosacea foltok nem hagynak hegeket a bőrön. A rosaceás bőr esetében, 50 százalékban szemkörnyéki tünet is jelentkezik, irritáció, duzzadt szemek formájában. Okozhat akár szemhéjgyulladást, árpát vagy kötőhártya-gyulladást is.

A rosacea súlyosabb formájára, az úgynevezett phymatosus rosaceára a bőr megvastagodása jellemző. Ez leggyakrabban az orr területén jelentkezik és rhinophyma - borvirágos orr vagy karfiol orr - néven ismert. A hajszálerek, elpattanására hajlamos bőr, más néven couperosa is egy hiperérzékeny bőrállapot. A tünetek hasonlóak, feszülő és égő érzés jellemző. A hajszálerek elpattanására hajlamos bőr jellemzői a bőrpír, a szárazság és az érzékenység. A bőrpír a kitágult erek miatt válik láthatóvá. Az erek a bőr meggyengült rugalmassága miatt kitágulnak, amikor vér érkezik a bőrbe, de utána nem szűkülnek össze, mint normál bőr esetén.

Kik érintettek?

Az eddigi kutatásokból az derült ki, hogy a 30 és 50 év közötti, világos bőrű, különösen a kelta és az észak-európai származású nőknél fordul elő leggyakrabban a probléma. Jellemző rájuk a világos haj és szemszín. Férfiaknál is előfordulhat, bár ritkábban, olyankor viszont a tünetek is sokszor erőteljesebbek. Az adatok alapján a rosacea örökletes lehet.

Mitől alakul ki rosacea?

A rosacea közvetlen kiváltó oka nem ismert, kialakulásában a megváltozott immunológiai, vasculáris (ér) és ideg érzékelési válaszreakcióknak lehet szerepe. Egyes kutatások a bőr mikrobák egyensúlyi felborulását és bizonyos emésztőrendszeri baktériumot (helicobacter pylori) is összefüggésbe hoznak a rosacea megjelenésével.

Rosaceát befolyásoló környezeti tényezők

Ha valakinek hajlama van rosaceára akkor bizonyos, a betegség tüneteit provokáló, felerősítő tényezők elkerülésére érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnie, és kitapasztalnia, hogy kiváltanak-e bőrreakciót, súlyosbítják-e a tüneteket.

Számos provokáló tényező ismert. Ide tartoznak:

környezeti tényezők, mint a meleg vagy a hideg hőmérséklet, a napsugárzás, az aUV- sugárzás, a szél, a páratartalom, a légszennyezés. A pollen koncentráció is befolyásolhatja a rosaceás bőr állapotát

alkohol, forró és/vagy fűszeres ételek, koffein fogyasztása.

bizonyos gyógyszerek (sympathomimetikumok, anticoncipiensek)

helyileg alkalmazható hatóanyagok pl: benzoil-peroxid, tretinoin

emésztőrendszeri problémák (Helicobacter pylori, reflux)

pszichés tényezők, mint a düh vagy a stressz. A stresszhormonok, mint például az adrenalin, gyulladásos folyamatokat vált ki a bőrben

bizonyos illatanyagok, kozmetikumok, vegyszerek, mosószerek

forró fürdő, gőz

megerőltető testmozgás

mechanikus hatások, mint például az arcradírozás, mikrodermabrázió és kémiai peelingek

Rosaceás bőr ápolása

Felmerülő gyanú esetén mindenképpen érdemes szakorvossal, bőrgyógyásszal konzultálni, aki megerősítheti a diagnózist és kezelési, bőrápolás javaslatot is tud adni. Érdemes észben tartani, hogy nem minden bőrpír rosacea, viszont enyhébb tünetek is jelezhetik ezt a típusú bőrelváltozást. Kezelés esetén szükséges lehet vényköteles gyógyszerek alkalmazására is, amelyek csökkentik a gyulladást és antibakteriális hatásúak is.

Bőrgyógyász segítségével lehetőség van egy gyengéd, de hatékony bőrápolási rutin összeállítására. Érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a bőrnyugtatásra és a barrier erősítésére. Bizonyos hatóanyagok kifejezetten segíthetnek a bőrápolásban: azelainsav-származékok, gyengéd retinoidok, enyhe BHA és PHA savak, bőrnyugtató antioxidánsok és növényi származékok. Fontos a megfelelő hidratálás és bőrvédelem, illetve a fényvédők mindennapos használata egész évben. Ebben az esetben akár fizikai fényvédő formájában.

Mindezek mellett a türelem kulcsfontosságú: a bőr reagál a változásokra, de nem feltétlenül azonnal. A kitartó és szakszerű ápolás, a szakorvosi utánkövetés általában meghozza a kívánt eredményt és az egyenletesebb bőrképet.

Kezelések rosacea esetén

A rosacea súlyosságától függően a bőrgyógyász helyi vagy szisztémás kezelést javasolthat. Mindenképp egy hosszú távú terápiára kell készülni, mert a gyulladás megszűnése a rosaceában lassú folyamat. Helyi kezelésként alkalmazhatók ivermectin, azelainsav, metronidazol tartalmú krémek. Szisztémás kezelést általában súlyos, helyi kezelésre nem reagáló rosacea esetén rendelnek el, ez 2-3 hónapos doxycyclin, vagy alacsony dózisú isotretinoin kezelést jelent. Mind a helyi, mind a szisztémás kezelésben használt szerekre jellemző, hogy fényérzékenységet okoznak, ezért ez idő alatt tilos lézeres kezeléseket végezni.

A fenti kezeléseken túl néhány orvos-esztétikai kezelés is rendelkezésre áll. Leggyakrabban a lézeres kezelést alkalmazzuk (IPL, Nd-Yag) , mely látványosan csökkenti a seprűvénák láthatóságát, a kis erek összezárása révén a gyulladásos folyamatot. A phymatosus formában pedig sebészi kezelés is szükséges lehet.

A rosacea minden formájában a fényvédelem kiemelt jelentőségű, illetve a provokáló tényezők minimalizálása is fontos.