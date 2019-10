Van olyan kezelés, amellyel megelőzhető a csontritkulás?

A csontszövet állománya 25-30 éves korig gyarapszik, majd tömege fogyni, gyengülni kezd. Az élettanilag normális csontvesztés ekkor mintegy évi 3-5 százalék. Hogyha a csont építéséért és lebontásáért felelős sejtek működésének egyensúlya felbomlik, a csontvesztés mértéke is jelentősen felgyorsul. Ekkor már csontritkulásról beszélhetünk, amely világszerte több millió embert sújt, de Magyarországon is majdnem minden tizedik embert érinti.

Acsontritkulásegy visszafordíthatatlan folyamat, és ha már megkezdődött, akkor csak minimális mértékben lehet visszaépíteni az elveszett csonttömeget. Rendkívül fontos ezért a megelőzés, melynek alapja a helyes táplálkozás és a mozgás. A táplálkozáson belül lényegében három dologra kell odafigyelni: a megfelelő kalcium- és D-vitamin-ellátásra, valamint az optimális testsúly elérésére és megtartására. Ez utóbbiban a mozgásnak is kulcsszerepe van, a megfelelő mozgásforma kiválasztásakor természetesen figyelembe kell venni az életkort, illetve a fizikai állapotot is. Nem kell feltétlenül fizikailag megterhelő mozgásformákra gondolni, a csontozatunk egészségében nagy szerepe lehet egy hosszabb sétának is.

Ezért jó a csontoknak a gyógyfürdő

Kevésbé ismert, hogy a gyógyvizek nem csak kezelhetik a különböző mozgásszervi betegségeket, de fontos szerepük lehet a megelőzésben is. A vízben végzett mozgás az ízületek és csontok megerőltetése nélkül edzi az izomzatot, sok fürdőben ezért rendszeresen hirdetnek meg csoportos, víz alatti gyógytornát is. A víz ellenállásának köszönhetően az egyszerű gyaloglás is erősítő hatású, és az eleséstől is kevésbé kell tartani, mint a szárazföldön végzett gyakorlatok esetében. A terhelésnek kitett csontokban a sejtek aktivitása fokozódik, és nagyobb méretékben épül be a szilárdságot elősegítő kalcium, a mozgással így a csontozat is erősödik, nem csak az izom.

A gyógyfürdők egészségre gyakorolt hatása tudományosan is igazolt. Fotó: iStock

A gyógyvízben lévő ásványi anyagok szintén segíthetnek lelassítani a csontvesztés mértékét. A csontok és ízületek egészségére főként a kalciumban, magnéziumban, fluorban és hidrokarbonátban dús gyógyvizek lehetnek hatással. A nátrium-klorid gyulladáscsökkentő hatású, míg a fluornak a csont anyagcseréjében jut fontos szerep. A csontok és ízületek egészségét a gyógyvizek kéntartalma is elősegíti, amelynek gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása van.

Milyen gyógyvizet válasszunk?

A vízből a bőrön keresztül szívódnak fel ezek az ásványi anyagok, kivéve például az imént említett ként, amely könnyebb, mint a víz, ám nehezebb, mint a levegő. Emiatt nemcsak magában a vízben, hanem közvetlenül a gyógyfürdő vize felett is nagy mennyiségben jelen lehet, és belélegezve a testünkbe juthat. Persze a gyógyhatás nem érződik azonnal - egy-két kezelés önmagában nem tesz csodát, legalább két-háromhetes kúrákban érdemes gondolkodni. A gyógyvizes kúrák persze nem csak a csontritkulás megelőzését segítik, de a reumás panaszok, ízületi gyulladások és meszesedések ellen is hatásosak lehetnek. Emellett a forró vízben fürdőzés a lelki relaxációt is elősegíti, és enyhíti a stressz egészségkárosító hatásait.

Kutatások szerint a csontritkulás kezelésére többek között a harkányi, bükfürdői, hévízi, és gyopárosfürdői gyógyvíz is alkalmas lehet. A nekünk legmegfelelőbb kiválasztásában a háziorvosunk is sokat tud segíteni, érdemes ezért vele is konzultálni a fürdőzés előtt!