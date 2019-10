Csontsűrűségmérés: mikor érdemes elvégeztetni?

Mit értünk csontritkulás alatt?

Csontritkulás során jelentősen csökken a csontok tömege és mésztartalma, aminek hatására fokozódik a spontáncsonttörésekkockázata. Csonttömegünk egyébként életkorunktól függően változik: gyermekkorunktól kezdve a csontszövetünk folyamatosan lebomlik, újraépül és megújul. A csúcs-csonttömeget nagyjából 25-30 éves korunkra érjük el, utána a csontépítő és lebontó folyamatok egy ideig egyensúlyban vannak, majd a csont fokozatosan veszít szilárdságából és a rugalmasságából, vagyis kisebb erőbehatásra is könnyebben eltörik.

Mit értünkcsontritkulásalatt? Fotó: iStock

Kiknek célszerű elvégeztetni a csontsűrűségmérést?

Mivel a csontritkulással csökken csontsűrűség is, a csontsűrűségmérés segítségével kimutatható a már kialakulóban lévő csontritkulás - így időben felfedezve megelőzhető a súlyosbodása. Mivel a csontritkulás kockázata idős korban egyre magasabb, így 50 év felett nőknek és férfiaknak is érdemes elvégeztetniük a vizsgálatot. A csontsűrűségméréssel a csontritkulás terápiájának sikerességét is nyomon tudják követni.

Azt is fontos azonban tudni, hogy nem csak az időskor az egyetlen kockázati tényező. További rizikófaktor például:

a dohányzás,

a változókor,

a nagyon vékony testalkat,

ha több hónapon keresztül nagy dózisú kortizon kezelést kaptunk,

bizonyos gyógyszerek szedése

ha a szülőknél előfordult combnyaktörés

ha gyakran elesünk.

Hogyan függ össze a csontritkulás és a változókor? A menopauza idején a női szervezetben számos hormonális változás végbemegy: a női nemi hormonok (ösztrogén és progeszteron) termelődése lassul, mennyiségileg is csökken, vagy akár egészen minimális szintre áll be. A csökkenő ösztrogénszint hatására pedig fokozódik a csonttömegvesztés, valamint a csontszövet lebontása, ráadásul a progeszteron hiánya is megváltoztatja a csontanyagcserét.

Megelőzhető a csontritkulás?

Egészséges táplálkozással és rendszeres mozgással megelőzhető a csontritkulás, illetve annak súlyosbodása. A csontok egészséges felépítéséhez szükség van kalciumra, így fontos, hogy minél több kalciumban gazdag élelmiszert fogyasszunk. De azt is jó tudni, hogy a kalcium csontokba való beépülését a D-vitamin segíti, ezért egyidejűleg mindenféleképpen oda kell figyelni a D-vitamin megfelelő bevitelére is.