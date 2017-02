Nagy korkülönbség: működhet-e a kapcsolat?

A válás árnyékában A munkában muszáj teljesíteni, a gyerek is kiköveteli a figyelmet, a párkapcsolatban sokszor már csak a rutint pörgetjük. Ezért lehetséges, hogy csak akkor vesszük észre, mennyire eltávolodtunk egymástól, amikor bőrönddel a kezében ránk csukja az ajtót a kedves. Pedig figyelmeztető jelek mindig vannak. 3x3 jel, hogy lejtőn van a kapcsolat, kattintson!

Vállaljunk gyermeket?

A nagy korkülönbséget a családtagokkal a legnehezebb elfogadtatni

Mi történik, ha beteg lesz a párom?

Milyen lesz a szexuális életünk?

Különösen a családtagok viselkedhetnek elutasítóan, sőt rosszindulatúan. Nehéz ugyanis elfogadni, hogy valaki egy olyan személlyel él szerelmi kapcsolatban, aki akár a lánya, fia is lehetne. Mit lehet ilyenkor tenni?Igyekezzünk lehetőséget adni a családtagjainknak, hogy megismerjék a társunkat, és megértsék, miért ő a választottunk. Ne erőltessük rá a párunkat a családunkra, de ne is titkoljuk, hogy együtt vagyunk. Tegyük egyértelművé a számukra, hogy a párunk hozzánk tartozik, ezért nem elfogadható számunkra, hogy kizárják őt a családi eseményekről. Az ilyen eseményeken ne hagyjuk hosszabb időre egyedül a másikat, nehogy kellemetlen helyzetbe kerüljön. Ha a családunk nagyon elutasító, a látogatásokat, találkozásokat csökkentsük a minimálisra.Mindenképpen sarkalatos kérdés egy párkapcsolatban , ezért érdemes jó előre tisztázni, hogyan állunk a kérdéshez. Előfordulhat, hogy az idősebb fél nem szeretne gyermeket vállalni, esetleg már túl van azon az életkoron, hogy nagy kockázatok nélkül belevágjon, de az is előfordulhat, hogy a fiatalabb fél érzi úgy, hogy még nem érett meg a szülői szerepre.Mivel ezeknél a pároknál, ezért fontos már a kapcsolat elején megbeszélni a lehetőségeket. Ha az egyik fél szeretne gyermeket, a másik viszont nem, párterapeuta segíthet kompromisszumot kötni, feldolgozni azt a tényt, hogy a családról alkotott elképzeléseinket meg kell változtatni.Sajnos, minél idősebb valaki, annál több krónikus egészségügyi problémával kell szembenéznie - és ezt a fiatalabb partnernek is el kell fogadnia. A kisebb egészségügyi problémákkal kapcsolatban a legfontosabb az elfogadás és a támogatás, anélkül, hogy bűntudatot keltenénk a másikban vagy hibáztatnánk. Ha az egészségi állapotunk miatt nem tudunk például részt venni egy közös programon, akkor ne rontsuk el a másik szórakozását.Legyünk kreatívak, és találjunk ki olyan elfoglaltságokat, amelyek mindkettőnk számára ugyanannyi kihívást és élvezetet adnak! A komolyabb, súlyosabb egészségügyi problémákra érdemes legalább egy beszélgetéssel felkészülni: mit várunk, mit várhatunk el a másiktól? Ha pedig gondoskodnunk kell a másikról, ne féljünk segítséget kérni - és ebbe a lelki támogatás is beletartozik.Az idősödéssel a legtöbbször szexuális problémák is együtt járnak: ezeknek az oka többek között a hormonális változásokban vagy a krónikus betegségekben keresendő. Szerencsére, a legtöbb problémára meglepően könnyű megoldást találni, ehhez azonban beszélni kell a gondokról. Ne söpörjük tehát ezeket a szőnyeg alá, kérjünk szakorvosi segítséget, és igyekezzünk megőrizni az intimitást a kapcsolatunkban.