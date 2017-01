Az autizmus 5 egyértelmű jele

Autizmus: miben mások a lányok és a fiúk? A lányok kevésbé hajlamosak az autizmusra, mint a fiúk - jelenlegi ismereteink szerint. Ezt okozhatják a gének, a hormonok, de a statisztikákban sajnos nagy szerepet kap az is, hogy náluk nehezebben felismerhető a betegség. Kattintson!

Reagál a baba, amikor a nevén szólítjuk?

Az autista gyermek nem képes figyelmét megtartani, irányítani

Tud a gyermek együtt figyelni valakivel?

Képes másokat utánozni?

Képes érzelmileg reagálni másokra?

Képes szerepet játszani?

Különös, de: a CDC adatai szerint 2010-ben minden 110. gyermeknél, 2012-ben már minden 88.-nál, 2015-ben pedig 68. esetében tapasztalták az autizmust . Kasari professzor hozzátette: a legfontosabb a korai diagnózis, ugyanis a gyermek ilyenkor a lehető legtöbb támogatás és segítséget meg tudja kapni.A szakértő hozzátette: a következő öt viselkedési terület esetébenamelyeket igen nehéz észrevenni - de ha több kérdésnél tudjuk azt mondani, hogy gyermekünk nagyon is eltérően viselkedik a normálistól, érdemes szakorvoshoz fordulnunk vele.A fejlődésben lévő gyermekek, ha nevükön szólítjuk őket, figyelmüket ránk fordítják - legalábbis a leggyakrabban így tesznek. Azok a babák viszont, akiknél később autizmust állapítanak meg, gyakran - az esetek 80 százalékában - úgy viselkednek, mintha ezt nem is hallották volna.: lehet, hogy arra nem figyelnek, ha a nevükön szólítjuk őket, de a tévé bekapcsolására például azonnal reagálnak. A szülők ezt sokszor hallási problémának tartják emiatt késhet a diagnózis.Gyakori jelenség, hogy a gyermek csatlakozik valakihez, hogy együtt játsszanak vagy nézzenek valamit. Tipikus esetben a babák figyelmüket emberekről tárgyakra viszik át, elnéznek abba az irányba, ahova egy kéz mutat vagy a közelükben lévő tárgyakat mutogatják a szobában lévő embereknek. Az autista gyermekeknél azonban ez nem megfigyelhető:A babák általában utánoznak másokat: arckifejezéseket vagy hangokat próbálnak megismételni, de az is lehet hogy integetnek vagy tapsolnak. Az autista babák azonban ezt sokkal ritkábban teszik,és tárgyak használatát is kevésbé fogják imitálni.A babák igencsak sokat reagálnak környezetükre: mosolyognak, ha valaki rájuk mosolyog, amikor másokkal játszik, gyakran mosolyodik el vagy nevet fel. Ha pedig sírni lát valakit, szintén elsírja magát vagy nyugtalanná válik. Az autista gyermekekre azonban ez nem igazán jellemző: nem mosolyodnak el mások mosolyán vagy azon, ha játszani hívják őket és mások rossz érzései sem érintik meg őket - nagyon gyakranA kisgyermekek körülbelül két éves koruktól kezdve tudnak szerepeket játszani: úgy viselkednek, mintha papák vagy mamák lennének, fésülködnek, képzeletbeli könnyeket törölnek el arcukon és babáknak főznek a babatűzhelyeken. Az autista gyermekekre ez nem igazán jellemző:, gyakran csak egy játékra fókuszálnak, vagy éppenséggel minden mást félretéve a saját kezük mozgására figyelnek. Azt azonban tudnunk kell, hogy két éves kora előtt egy gyermeknél nem dönthetjük el, hogy képes-e a szerepjátékra.