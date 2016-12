A nem jó alvás árulkodó jelei

Akkor is álmosak és nyomottak vagyunk, ha végigaludtuk az éjszakát

Ha hét-kilenc órát aludtunk előző éjjel, mégis fáradtan kelünk fel, nem érezzük frissnek és kipihentnek magunkat, akkor könnyen lehet, hogy túlságosan felületesen alszunk. A normális alvási ciklusok során a szervezetünk. Ha valami miatt nem tudunk a mély alvás fázisába eljutni, akkor nem is tudjuk eléggé kipihenni magunkat. Ez az ok lehet fizikai vagy lelki eredetű is.