4 tipp, ha nem tud aludni

A nappal felhalmozódott stresszt, akkor tudjuk csak maradéktalanul elengedni, ha éjszaka pihentetően alszunk. Elaludni azonban nem is olyan könnyű, mint hinnénk. De van 4 apró tipp és trükk, ami segíthet.

Megesik, hogy időnként nehezen tudunk elaludni, ilyenkor mindenféle trükköt be lehet vetni. De érdemes átgondolni, hogy mi miatt ne tudunk valójában aludni. A stressz az egyik leggyakoribb ok, aminek következménye az éjszakás és a fáradt ébredés. Napközben ennek köszönhetően nem tudjuk megfelelően elvégezni a feladatainkat, ami miatt szintén stresszesek leszünk, ismét nem tudunk aludni és ezzel be is zárult a kör.