A nyaki fájdalom okai

A nyak a csigolyaoszlop egyik leginkább igénybe vett, egyben legmozgékonyabb szakasza, biztosítja a fej tartását, gerinccsatornája védi a gerincvelő adott szakaszát és a nagy nyaki ereket. Éppen ezért az itt érzet fájdalomra érdemes odafigyelni. Ha hirtelen jelentkezik, akkor akut, ha fokozatosan alakul ki, akkor krónikus nyaki fájdalomról beszélhetünk, aminek rengeteg ok állhat a hátterében, hiszen eleve egy sérülékeny területről van szó.

Izommerevség és gerincsérülés

Kialakulhat hibás testtartás (gerincferdülés, scoliosis), hirtelen mozdulat miatt, helytelen ülés vagy fekvés közben, sőt, huzat vagy erősebb hideghatás is okozhatja. Leggyakrabban tartós terhelés és krónikus izomfájdalom eredményezi. Utóbbi esetben az izomzat nyomásérzékeny, és fájdalmas csomók tapinthatók ki benne. Ez a bekeményedett izom előbb-utóbb idegbecsípődéshez vezethet. Leggyakrabban a nyakszirten kilépő ideg (occipitalis ideg) nyomása miatt erősfájdalomsugárzik ki a fejtetőre, lüktetés kíséretében.

Az izommerevség következménye a nyaki fájdalmak mellett afejfájáslehet, a panasz pedig kisugározhat a tarkóra, a halántékra és a homlokra vagy a szemek tájékára. Ez a tenziós fejfájás.

A nyaki fájdalom mögött akár komolyabb betegség is meghúzódhat

Nyaki fájdalommal jár a gerinc sérülése is, beleértve a nyakcsigolyák közötti porckorongok károsodását, kopását, gyulladását, a csigolyatörést, a csigolyák körüli izmok, inak, szalagok sérülését. Ritkán születési rendellenesség miatt is előfordulhat. Az autóbaleset során szerzett ostorcsapás-szindróma, illetve gócok okozta gyulladások is okozhatnak fájdalmat.

Súlyos betegség a háttérben

A nyaki fájdalom további lehetséges oka lehet még acsontritkulás(osteoporosis), vagy akár egyes reumás betegségek, mint például a rheumatoid arthritisz és a Bechterew-kór. Húzódhat mögötte az izomzat egyik öröklődő betegsége, a fibromialgia is.

A Bechterew-kór 100 ezer emberből mintegy 130-at érint csupán, férfiaknál 7-szer gyakoribb. Főként fiatal férfiaknál indul meg, bár igen ritkán 16 év alatt is kezdődhet. A betegségről bővebben Betegségek A-Z rovatunkban olvashat.

Sokszor viszont egyáltalán nem mozgásszervi eredetű probléma miatt jelentkeznek a nyaki fájdalmak. Infarktus esetén a fájdalom könnyen erre a területre sugározhat. A kis kiterjedésű szívizom-elhalás esetén ugyancsak tartós nyakfájdalom jelentkezik. Mivel számos légúti megbetegedést kísér izomfájdalom, így megfázás, influenza esetén is gyakran tapasztalható, az agyhártyagyulladás (meningitis) pedig kifejezetten hirtelen fellépő nyak- és fejfájással, valamint lázzal jár. Lelki problémák, depresszió, szorongás és stressz is kiválthatja.