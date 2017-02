Zsibbad az ujja? Komoly bajt jelezhet

A carpalis alagút-szindróma idegleszorítást jelent

A betegség kiváltó, a probléma megjelenési időszaka is jól körülhatárolható: jellemzően a terhes és változókorban lévő nőket, a klimaxon épp áteső férfiakat, az idősebb reumás beteget érint. Illetve bárkit bármilyen életkorban, amennyiben bármilyen hatás a kéztőalagút beszűkülését okozza. Ebből az is következik, hogy a betegség előfordulása viszonylag magas, ráadásul a kórkép ismertté válásával egyre inkább növekszik a diagnosztizált esetek száma is.A betegség fő tünete az ujjzsibbadás és fájdalom, ami leggyakrabban az első három ujjon és a gyűrűs ujj első ujjak felé eső oldalán jelentkezik. A tünetek kezdetben napközben jelentkeznek, majd éjszaka válnak állandóvá, végül pedig teljesen állandósulnak. Előrehaladott fázisban már tünet a tenyéri izmok sorvadása, a tenyérpárna lötyögőssé, sorvadttá válása.Amióta a betegséget az orvosok jobban fölismerik, a pácienst megfelelő szakorvoshoz, majd pedig kézsebészhez irányítják, könnyen gyógyíthatóvá vált ez a probléma : a panasz ma már egy 15 perces műtéttel végleg megszüntethető.A továbbiakban részletesen olvashat a Carpalis alagút-szindróma kezelési lehetőségeiről, esetleges szövődményeiről, illetve a a gyógyulási esélyekről is. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el