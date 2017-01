A csodakutya: Frankie, egy németjuhász. A hiperérzékeny eb 90 százalékos pontossággal jósolta meg az emberi vizelet szaga alapján, hogy az illetőnek van-e pajzsmirigyrákja vagy sem.

Kutyák képesek kiszagolni a pajzsmirigyrákot

Az arkansasi orvosi egyetemen készült kutatásban egy németjuhász keverék kutyát, Frankie-t arra tanítottak be, hogy az emberi vizeletből képes legyen kiszagolni a pajzsmirigydaganatot. A kutya eredményei a diagnózis pontosságát illetően fantasztikusak - számolt be a Medical News Today. A pajzsmirigyrák a nyakunkon, a pajzsporc előtt található pajzsmirigy rosszindulatú megbetegedése. Az Egyesült Államokban évente megközelítőleg, és évi 1950 ember hal bele a pajzsmirigyrákba. Ez a daganat kifejezetten a fiatalabb korosztálynál jellemző: a diagnosztizált esetek kétharmadában 55 év alatti a páciens.A pajzsmirigyrákot hagyományosan pajzsmirigy-biopsziával tudják diagnosztizálni. A vizsgálat során egy vékony tűt szúrnak a páciens pajzsmirigyébe, és onnan szövetmintát vesznek. Apedig megmutatja, hogy vannak-e daganatsejtek a mintában. A diagnózishoz tehát egy drága és invazív beavatkozást kell elvégezni.A kutya által az emberi vizelet alapján végzett diagnózis nagy előnye az lenne, hogy. Most pedig az is kiderült, hogy a kutya eredményei majdnem olyan pontosak, amilyen pontosan a biopszia alapján lehet megjósolni a betegséget.Frankie-t előzetesen arra tanították be, hogy az emberi vizelet szaga alapján felismerje a pajzsmirigyrákot. 34 pajzsmirigy-betegségben szenvedő páciens vizeletmintáját mutatták meg a kutyának. A betegek korábban mind átestek biopsziás vizsgálaton, és kiderült, hogy közülük 15-nek rákja van, mígFrankie tehát ezeken a vizeleteken gyakorolt: megtanulta a rákosok és a nem rákosok vizeletének a szagát megkülönböztetni.Amikor a rákos ember vizeletét szagolta meg, le kellett feküdnie, míg amikor a nem rákos páciensét, akkor elfordította a fejét. A tanulási folyamat során sem a kutya, sem pedig a a kutyával levő tréner nem tudta, hogy melyik vizelet a rákos, és melyik a nem rákos ember vizelete. Közben azonban, amelyekről a tréner tudta, hogy rákos embertől származott-e. Ha ezt a kutya helyesen ítélte meg, akkor megjutalmazta.Az eredmények végül azt mutatták, hogy 34 esetből Frankie 30-ban helyesen ítélt. Kétszer hamis-pozitív, kétszer pedig hamis-negatív eredményre jutott.Forrás: Medical News Today