5 tévhit a cukorbetegségről

Sokan mindezek mellett sem tudnak róla sokat, illetve tévhitek rabjai, ami mind az ő, mind pedig a körülöttük esetleg megforduló cukorbetegek életét bonyolíthatja. Ezeket a helyzeteket feloldandó válogattunk össze hét igen súlyos tévhitet az alábbiakban.

A cukorbetegeknek is kell fogyasztaniuk szénhidrátot, mint a bab, borsó vagy lencse

Az egyes és a kettes típusú cukorbetegség hasonlít egymásraHatalmas fiziológiai különbség van a kettő között. Azgyakorlatilag azt jelenti, hogy testünk nem termel elég inzulint. Ez probléma, ugyanis a hasnyálmirigy által gyártott hormon hatására válik az elfogyasztott ételből a sejtjeinkbe kerülő, energiát szolgáltató glükóz. Az egyes típusú diabétesz autoimmun betegség, amely elpusztítja a szervezet inzulintermelő sejtjeit.Ezzel szembenakkor fejlődik ki, amikor a test nem tudja hatékonyan felhasználni a termelődő inzulint: gyakorlatilag ezt hívjuk inzulinrezisztenciának . Míg minden egyes típusú cukorbetegnek szüksége van az inzulininjekciókra, addig a kettes típusúaknak csak mintegy 30 százaléka igényel csak ilyen kezelést. kettes típusú cukorbetegséget ugyanis inzulin helyett lehet metformin-tablettával vagy hasonló olyan gyógyszerekkel kezelni, amelyek csökkentik a vér cukortartalmát és fokozzák a szervezet inzulinválaszát. Aés a lassan felszívódó szénhidrátok fogyasztása is javítja a kettes típusú cukorbeteg állapotát.A cukorbetegek nem ehetnek szénhidrátotDehogynem ehetnek, csak ki kell számolniuk, hogy mennyit ehetnek. Sokan úgy vélik, hogy a cukorbetegség miatt rengeteg ételt már nem fogyaszthatnak - rosszul gondolják. Fogyaszthatnak, de mértékletesebben kell táplálkozniuk, ha ezek vannak a tányéron. Érdemes konzultálni egy dietetikussal, hogy miből és mennyit érdemes enniük , és hogy miből ehetnek néha többet, ha úgy érzik, hogy már nem bírják tovább szénhidráttartalmú étel vagy édesség nélkül. Érdemes: ilyen például a lencse, a bab, a sütőtök vagy a burgonya.Mivel ezek lassítják az emésztést, abban is segítenek, hogy stabilabban tudjuk tartani vércukorszintünket. Vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy ha inzulint adnak be maguknak, bármit megehetnek utána. Mindennek hatására nagyobb vércukor-ingadozásokat lehet tapasztalni, az egyes szervekre pedig szokatlanul nagy terhelés kerül és a vércukor is leeshet - ez remegéssel, látászavarokkal, heves szívveréssel, zavarodottsággal jár.Ha sok cukrot eszünk vagy kövérek vagyunk, cukorbetegek leszünkA cukorbetegséget a szervezetbe bekerülő szénhidrát és cukor komplex anyagcseréjének jellegzetességei legalább annyira okozhatják, mint az, ha a családunkban már volt valaki diabéteszes, de a testsúlyunk is szerepet játszik benne. Tehát nem, a cukor önmagában nem tehet róla. Ami: igen, ezt kockázati tényezőnek tartjuk, de vannak olyan elhízott emberek, akik egyáltalán nem cukorbetegek és olyan nagyon vékony emberek is, akik viszont igen. A Harvard Medical School statisztikái szerint például a kettes típusú cukorbetegek 15 százaléka normális testsúlyú.Tudhatjuk, ha cukorbetegek vagyunk, mert igen jellegzetes tünetei vannakSzámos olyan ember van a világon, aki cukorbeteg, és nem tud róla. Az ADA amerikai diabétesz-egylet becslései szerint 29,1 millió amerikai diabéteszes, közülük 8,1 millió sosem szembesült a diagnózissal. Ez azért van, mert sokan (nagyon sokan). Sokat járunk vécére? Az biztos csak húgyúti fertőzés. Kimerültség? Sokat dolgozunk, és még nem pihentük ki a múltkori náthát. Sokat segít ilyenkor, ha tényszerűen járunk el, és nem csak azokat a tüneteket emeljük ki, amikkel tudunk mit kezdeni.A cukorbetegség nem súlyos betegségDe, az. Ugyan a diabétesz nem végez velünk, komplikációi nagyon könnyen megkeseríthetik az életünket. Szívroham, stroke - csupa olyan állapot, amit mindenképpen érdemes elkerülnünk.