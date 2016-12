Ha a vese beteg, a szív sem egészséges!

Ugyanez a helyzet a vesekárosodásokkal is, mire a vesebetegségnek az egyén számára is érzékelhető tünetei lesznek, addigra már késő. Érdemes tehát időnként az egyéb szűrővizsgálatokkal együtt a vese vizsgálatát is elvégezni, így a vizelet- és vérvizsgálat során rutinszerűen elvégzett laborvizsgálattal időben észrevehető a gond. Már csak azért is fontos ez, mert azt talán még kevesebben tudják, hogy a vesekárosodás mértékéből a szív-érrendszer állapotára is lehet következtetni. Azt is mondhatnánk:, ugyanis a veseprobléma (ún. beszűkült vesefunkció) igazi "kockázatnövelő".Akinél ilyen eltérést találnak, annál több mint tízszeresére ugrik az esélye az idő előtt bekövetkező szív- és érrendszeri eredetű halálozásnak! Ennek jelentőségére mutat rá az is, hogy az elégtelen veseműködésű egyéneknek jóval nagyobb az esélye a szív- és érrendszeri eredetű halálozásra, mint arra, hogy végstádiumú veseelégtelenség alakuljon ki. Az időben elkezdett kezeléssel a vese állapota javítható, a kockázat csökkenthető.

A vesék elhelyezkedése, funkciójuk

A vese és a kardiovaszkuláris rendszer összefüggése

Ördögi kör! Egy ördögi kör alakul ki, a kardiovaszkuláris rendszer betegségei a vesefunkció további romlásához vezetnek, valamint a vesefunkció zavarai (romlik a kiválasztás) rontják a szív és a keringési rendszer kórállapotait. .

A vesék jelzik a kardiovaszkuláris kockázatot

A csökkent veseműködésre utaló leletek

. A hátsó hasfalon a gerinc két oldalán az utolsó hátcsigolya és a két első ágyékcsigolya magasságában helyezkednek el. Egy-egy vese hossza kb. 12 cm, szélessége 6 cm, vastagsága 3 cm, tömege 130-140 gramm.A jobb oldali valamivel nagyobb, és kissé lejjebb helyezkedik el, mint a bal, mert a máj jobb lebenye lenyomja. A vese belső szélén behúzódás látható, ez a vesekapu, itt találhatók a szervbe be- és kilépő erek, valamint a húgyvezeték. Felső pólusán ellapult párnához hasonló szerv, a mellékvese található, amely hormonokat termel.: a rögzítésben szerepet játszó rostos tok, körülötte a zsíros tok található, legkívül pedig egy vastagabb kötőszövetes tok. A vesék rögzítésében legjelentősebb szerepet a tokjai játszanak. Ezek nem mindig elegendőek a vese felfüggesztéséhez, elsősorban lesoványodott egyéneken, akiknél a vese zsíros tokja elvékonyodik, előfordulhat, hogy a vese elhagyja a helyét, lejjebb vándorol, ezt nevezzük. Ritkán találkozhatunkis, lehet például, hogy csak egy veséje van valakinek, de lehet számfeletti harmadik vese is. A vesének ritkán lehet szokatlan elhelyezkedése és eltérő alakja is. Ezek a fejlődési rendellenességek a legtöbb esetben nem okoznak panaszt.a kéreg- és a velőállományt.helyezkednek el az érgomolyagok (glomerulusok), valamint a belőlük eredő csatornák (tubulusok) kezdeti és végső szakaszai. A veséknek mintegy kb. 40 százalékát erek és a bennük lévő vér alkotják. A vese morfológiai és funkcionális egysége az ún. nefron, amely a glomerulusból és a hozzá csatlakozó tubulusokból áll, amelyek aztán a gyűjtőcsatornákban egyesülnek, és így nyílnak a vesemedencébe. A vesék kb. 3 millió (egy-egy vese 1,5 millió), ilyen komplikált rendszerű, parányi kapillárisok szövevényéből álló nefront tartalmaznak, ezek alkotják a vesék mikroszkopikus szűrőegységét.A vesék feladata nagyon sokrétű.Táplálkozás közben szöveteinkben salakanyagok képződnek, amelyek a vérbe kerülnek. Ezek az anyagcsere-termékek szervezetünk számára mérgezőek, ki kell ürülniük, nehogy életveszélyes állapotot idézzenek elő. A mérgező anyagoknak a vérből történő kiválasztása a vizeletkiválasztó rendszer feladata.t, a vese távolítja el a szervezetből az anyagcsere egyes végtermékeit (urea, kreatinin, húgysav).A két bab alakú szerven át, ami összesen 1800 liter vérnek felel meg. Normál esetben tehát percenként kb. 1300 ml vér áramlik keresztül az érgomolyagokon, ezek megszűrik és eltávolítják a szervezet anyagcsere vég- és lebontási termékeit, a méreganyagokat, a felesleges vizet és ásványi sókat. A bonyolult folyamat végeredményeként, amely a vesékből a húgyvezetéken, húgyhólyagon, húgycsövön át távozik szervezetünkből. Ezen kiválasztó funkciói mellett a vesék részt vesznek a vérképzés-, a csontanyagcsere-, a vérnyomás- és az általános anyagcsere-szabályozást érintő hormontermelésben is.Hogy kerül a csizma az asztalra? Mi közük a veséknek a szívhez? - tehetjük fel a kérdéseket.Élettani értelemben, mivel a kardiovaszkuláris rendszer normális működésének feltétele az idegi és hormonális szabályozás, a szív, az artériás és vénás rendszer, valamint a vese működése is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vesefunkció zavara vagy elégtelensége kedvezőtlenül érinti a szív funkcióját, és a szív funkcióromlása tovább rontja a vese állapotát. További következmény, hogy a szív- és keringési betegségek (magas vérnyomás) káros hatással lehetnek a vesefunkciókra, és ez idült veseelégtelenséghez vezethet. Régi klinikai felismerés, hogy ezen rendszer egyik komponensének elégtelensége - gyakrabban a veseelégtelenség - nagymértékben nehezíti a "rendszer" másik komponensének - jellegzetesen a szívbetegségnek - a további eredményes kezelését.A rutinszerűen elvégzett laborvizsgálattal időben észrevehető a gond. Normál esetben a vesék a fehérjéket visszatartják, amennyiben a veseműködés romlik, a vizeleteben albumin típusú fehérje jelenik meg. A vese károsodása miatt a vérben magasabb kreatininszint alakul ki, ugyanis a krteatinin vesén történő kiválasztása csökken.használt további vizsgálat az egyszeri vérvételt igénylő "kreatinin clearance" (tisztulás) érték meghatározása, amelyet ma már minden hazai laboratóriumban automatikusan kiszámolnak a vér kreatininszintje alapján.A "kreatinin clearance" (tisztulás) azt mutatja meg egy adott anyagra (kreatininre) vonatkoztatva, hogy: az orvos ezen érték alapján is eldöntheti, hogy kell-e számolnia veseproblémával az adott páciensnél.A veseműködés jelenlegi legjobb általános jelzője az ún.értékének a kiszámítása. Ezen értékből szintén következtetni lehet aáltalános működésére.átlagos, 1,73 m2-es testfelszín esetén 120 ml/perc, ez 40 éves kor után évente közel egy 1 ml/perccel csökken. Ha a ráta 3 hónapon át 60 ml/perc/1,73 m2 alatt marad, akkor egyéb tünet hiányában is idült veseelégtelenséget jelent.Mára már az is. Ez azt jelenti, hogy a glomerulus filtrációs ráta (GFR) nemcsak a veseműködés meghatározó tényezője, hanem a kardiovaszkuláris betegségeket és a mortalitást is jelentősen befolyásolja. A betegek nagy részénél nem ismerjük fel a GFR csökkenését, amely az esetek nagy részében az érkárosodás (cukorbetegség, magas vérnyomás, érlemeszesedés) következtében alakul ki, és ez a károsodás az egész kardiovaszkuláris rendszert is érinti. A betegségek ok-okozati összefüggése oda-vissza működik, vagyis az érelmeszesedés vesét károsít, a vesekárosodás pedig tovább rontja az érelmeszedés folyamatát. A károsodó erek közül a koszorúerek sem kivételek, tehát a betegség következtében a szív működése is drámaian romlik. Pedig az időben elkezdett gondozás, kezelés, lehetőséget nyújt a veseelégtelenség progressziójának csökkentésére, esetleg megállítására, a vesebetegség szövődményeinek kezelésére, az általános érelmeszesedés progressziójának csökkentésére.Figyelje a veséjét, hogy csökkenthesse a kardiovaszkuláris rizikót!