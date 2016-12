Ájulást okozhat a népszerű ital

Akinek rejtett szívproblémája van, annál már egyetlen doboznyi energiaital elfogyasztása hirtelen szívleállást idézhet elő - hívja fel a figyelmet Dr. Maurovich Horvat Pál kardiológus szakorvos. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika adjunktusának elmondása szerint az energiaital emellett függőséget okoz, hosszútávú hatása pedig egyelőre ismeretlen.

Veszélyes lehet az energiaital

Egy kis doboz energiaital, fajtájától függően. Ennek ellenére nem ritka, hogy már 10-12 éves korú gyerekek is ezek másfél literes kiszerelését isszák akár víz helyett. Fontos tudni, hogy a koffeintartalmú energiaital nagymértékben megemeli a vérnyomást és a pulzusszámot, emellett szívdobogás érzést, a centrális idegrendszerben pedig stimulációt okoz, de szívritmuszavart is előidézhet. Akinek ráadásul fel nem ismert, veleszületett szívrendellenessége van, vállalnia kell a kockázatot, hogy egyetlen doboznyi energiaital olyan ritmuszavart generálhat, ami akár végzetes is lehet.Ezek a termékek, vízhajtó hatásuk miatt pedig kiszáradást okozhatnak. Aki pedig nap mint nap nagy mennyiségben issza, annak szervezetében felhalmozódik a koffein toxikus hatása - emeli ki a szakember. Ráadásul éppen magas koffein tartalma miatt a rendszeres fogyasztók hozzászokhatnak, ekkor pedig e nélkül már elvonási tünetek (fejfájás, erős fáradtság, remegés, depresszió, rosszullét) jelentkezhetnek.Óriási a veszélye, ha, hiszen mindkettő dehidratál, ezért ilyenkor az alkohol mérgező hatása is sokkal erőteljesebben jelentkezik, ami akár halálos kimenetelű lehet. Mivel az energiaital serkentőleg hat, az alkohol pedig épp ellenkező hatást vált ki, e kettő együtt a kontroll és a helyzetfelismerés elvesztését okozza, így a fogyasztó nem érzi, hogy reflexei lassultak volna. "Egyszerre lépni gázra és fékre beláthatatlan következményekkel jár" - hangsúlyozza a kardiológus. Sajnos azonban előfordul, hogy az alkohol hatását energiaitallal kompenzálva még az autóvezetést is megkockáztatják, pedig véralkohol szintjük a serkentő italtól nem lesz alacsonyabb.Szintén vízhajtó hatása miatt veszélyes koffein vagy guarana tartalmú, hiszen a testmozgás is folyadékvesztéssel jár, a kettő együtt pedig akár ájuláshoz is vezethet. Ugyanígy napozáskor is kerülendő, hiszen a nap is szárít, így ezek együttvéve rövid idő alatt eszméletvesztést, sőt szélsőséges esetben akár hirtelen szívleállást is okozhatnak - figyelmeztet Dr. Maurovich Horvat Pál.Fontos tudni, hogy ezen készítmények fogyasztásaadnak, ám ezt követően még intenzívebb kimerültséget idéznek elő. A koncentráció fokozása érdekében tehát szükséges a megfelelő mennyiségű alvás, napközben pedig inkább a változatos étrend, illetve a jó minőségű kávé vagy tea járulhat hozzá az agy frissességéhez. Ezek összetétele ugyanis általában ismert és megbízható, míg egy energiaitalban számos olyan összetevő, kemikália lehet , aminek hosszú távú hatása a tudomány mai állása szerint ismeretlen.