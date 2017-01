Humánmeteo: kellemetlen szerda jön

Szerdán továbbra is a felettünk húzódó kettősfront határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet, újabb kellemetlen nap vár ránk. Az ilyen napokon gyakran tapasztalhatunk fejfájást, migrént, a panaszokat pedig az élénk szél is erősítheti. A kellemetlen tünetek ellen borsmenta tea lehet megoldás, a borsmenta illóolaja pedig a halántékba masszírozva szintén enyhíthet a tüneteket. Már előző este ajánlott időben lefeküdni, előtte pedig levendulaolajat párologtatni, ugyanisalvászavarokés álmatlanság léphet fel, reggel ezért fáradtan és nyűgösen ébredhetünk.

A kettősfront hatására sokakat kínozhatfejfájásszerdán

Fokozottan megviseli a szívbetegeket

A tartós fronttevékenység fokozottan megviselheti a szívbetegeket. Ebben az esetben vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért próbáljuk tudatosan is kerülni a stresszes helyzeteket, és nyugodt körülmények között tölteni a napot. A család, a baráti társaság felvidíthat, egy kellemes összejövetel segít a feszültségoldásban is. A szél és a csapadék miatt a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakulhat. Öltözzünk rétegesen, emellett az esernyőt, esőkabátot se felejtsük otthon!

A közlekedésben nedves, ónos esőtől csúszós útszakaszok miatt megnövekszik a féktáv, ajánlott lassabban vezetni és kerülni a hirtelen irányváltoztatást! Északon havas utak is előfordulnak. Élénk légmozgás ronthatja a menetstabilitást, ráadásul figyelmetlen, szétszórt sofőrökkel is találkozhatunk, közlekedjünk ezért a szokásosnál is óvatosabban - javasolja a Meteoklinika.