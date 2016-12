Humánmeteo: görcsös péntek vár ránk

Pénteken sem kell frontoktól tartanunk, nem terhelik markáns hatások a frontérzékenyek szervezetét. A napos tájakon javul a hangulat és a teljesítőképesség is. Azonban a továbbra is hideg, helyenként nyirkos időben többféle panasz is jelentkezhet.

Pénteken nem érvényesül fronthatás, de reggel helyenként ismét pára- és ködfoltok alakulhatnak ki. A nyirkos időben a mért értékeknél több fokkal hűvösebbnek érezhetjük a levegő hőmérsékletét. A fokozottan érzékenyek körében görcsös jellegű panaszok, hasi- és izomgörcsök léphetnek fel, a legintenzívebb tünetek északkeleten jelentkezhetnek. A görcsök enyhítésére érdemes mandulát, kesudiót, egyéb olajos magvakat fogyasztani, de a teljes kiőrlésű pékáruk is hasonlóan jótékonyan hatással bírnak. A kopásos ízületi bántalmakkal élők körében helyenként napközben sem mérséklődik a végtagfájdalom. Humánmeteo: kiadós eső jön fejfájással Humánmeteo: kellemetlen vasárnap jön Humánmeteo: szerdán felmegy a vérnyomásunk Mit tesznek velünk a frontok?

Az arra hajlamosak napközben többször tapasztalhatnak vérnyomás-ingadozást, főleg a délelőtti, kora délutáni órákban, de a tünetek estére várhatóan jelentősen mérséklődnek. Az érintettek számára sok pihenés és a megerőltető fizikai munkával járó tevékenységek kerülése ajánlott, de a galagonyatea is hatásos segítséget jelenthet a panaszok enyhítésében. Együnk minél több olajos magvat! A napos tájakon javul a hangulat és a teljesítőképesség, kedvez a helyzet a szabadtéri programoknak. Azonban továbbra is nagy a megfázásveszély. A réteges öltözködés és a C-vitaminkúra mellett, fényterápiával is segítheti immunrendszere megfelelő működését. Reggel helyenként párás, nyirkos lesz a levegő, északon a forgalmasabb városi csomópontokban megnövekedhet a légszennyezettség, elsősorban a szállópor és a nitrogén-dioxid koncentrációja. Északkeleten, illetve a fővárosban és környékén néhol tartósan párás maradhat az idő, a levegő károsanyag-tartalma csak lassan csökken ismét az elfogadható szint alá. Romlik a levegő minősége. Az autósok számára ajánlott figyelembe venni, hogy a párás, ködös tájakon jelentősen lecsökken a látástávolság, a balesetek elkerülése végett ajánlott nagyobb követési távolságot tartani, illetve mérsékelni a sebességet ezeken a területeken. Máshol a vakító napsütés zavarhatja a sofőröket a vezetésben, érdemes tehát napszemüveget is vinni az útra - tanácsolja a Meteoklinika.

