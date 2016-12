Ennyit mindenkinek sétálnia kellene

Mindössze napi húszpercnyi sétával jelentősen csökkenthetjük a daganatos betegségekkel összefüggő halálozás kockázatát: egy mérföldnyi tempós sétával negyven százalékkal csökkenthetjük a mell- és a prosztatarák halálozását, kétszer ekkora távolság pedig megfelezte a vastagbélrákos betegek halálozási esélyeit.

A gyaloglás előnyeit tanulmányozó kutatás során az is kiderült, hogyis enyhíti, így a végtagdagadást, a szorongást , a depressziót, a fáradékonyságot és a testsúlyváltozásokat."Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogylehetőséget. A mozgás igazi csodaszer, és az orvosoknak receptre kellene felírni" - mondta Ciarán Devane, a Macmillan Cancer Support nevű szervezet ügyvezetője.A szakemberek még nem tudják biztosan, hogyan, de az valószínű, hogy a hatás jóval túlmutat az egyszerű testsúly-karbantartáson . A testsúly normalizálásával ugyanakkor helyreáll a hormonrendszer egyensúlya is, és csökken azoknak a hormonoknak a koncentrációja is, melyek a daganatok növekedését is serkentik.